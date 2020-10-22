رونالدو يغيب عن يوفنتوس في مواجهة برشلونة بسبب إيجابية اختبار فيروس كورونا

ذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يتمكن من اللعب مع فريقه الإيطالي يوفنتوس ضد برشلونة، الأربعاء القادم، في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم؛ بسبب إيجابية الاختبار الثاني، الذي أجراه بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة أنه وفقا لبروتوكولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) لا يسمح بمشاركة اللاعب في المباريات، إلا إذا ظهرت نتيجة التحليل سلبية قبل المباراة بأسبوع كامل.

وأصيب رونالدو بكورونا الأسبوع الماضي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في معسكر بلشبونة، وعاد بطائرة خاصة إلى تورينو الإيطالية بعد أن علم بإيجابية التحليل حتى يستفيد من حجر صحي أقل في إيطاليا، ويستطيع المشاركة في مواجهة برشلونة المرتقبة.

وقالت "ماركا" إن رونالدو لن يستسلم للأمر، حيث سيستغل أن نتيجة التحليل الأخير أظهرت ضعف الفيروس، وأنه غير معدٍ، ليطالب يوفنتوس اليويفا السماح له بإجراء اختبار جديد قبل 48 ساعة من مباراة برشلونة، وإذا كانت النتيجة سلبية فسيكون قادرا على لعب المباراة.

ولم يواجه رونالدو غريمه ليونيل ميسي، قائد برشلونة، منذ رحيله عن ريال مدريد 2018، كما كانت آخر مواجهة أوروبية بينهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2011.