البث الحي
كرة قدم

رونالدو يغيب عن يوفنتوس في مواجهة برشلونة بسبب إيجابية اختبار فيروس كورونا

رونالدو يسعى جاهدا للحاق بمواجهة برشلونة، والتنافس مع ميسي مجددا (رويترز)
رونالدو يسعى جاهدا للحاق بمواجهة برشلونة، والتنافس مع ميسي مجددا (رويترز)
22/10/2020

ذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يتمكن من اللعب مع فريقه الإيطالي يوفنتوس ضد برشلونة، الأربعاء القادم، في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم؛ بسبب إيجابية الاختبار الثاني، الذي أجراه بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة أنه وفقا لبروتوكولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) لا يسمح بمشاركة اللاعب في المباريات، إلا إذا ظهرت نتيجة التحليل سلبية قبل المباراة بأسبوع كامل.

وأصيب رونالدو بكورونا الأسبوع الماضي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في معسكر بلشبونة، وعاد بطائرة خاصة إلى تورينو الإيطالية بعد أن علم بإيجابية التحليل حتى يستفيد من حجر صحي أقل في إيطاليا، ويستطيع المشاركة في مواجهة برشلونة المرتقبة.

وقالت "ماركا" إن رونالدو لن يستسلم للأمر، حيث سيستغل أن نتيجة التحليل الأخير أظهرت ضعف الفيروس، وأنه غير معدٍ، ليطالب يوفنتوس اليويفا السماح له بإجراء اختبار جديد قبل 48 ساعة من مباراة برشلونة، وإذا كانت النتيجة سلبية فسيكون قادرا على لعب المباراة.

ولم يواجه رونالدو غريمه ليونيل ميسي، قائد برشلونة، منذ رحيله عن ريال مدريد 2018، كما كانت آخر مواجهة أوروبية بينهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2011.

المصدر : ماركا

حول هذه القصة

رونالدو ضمن نحو نصف مليار دولار مقابل مبابي.. يوفنتوس يخطط لصفقة تاريخية مع سان جيرمان

ذكر تقرير إيطالي أن نادي يوفنتوس يستعد لتقديم عرض قياسي عالمي يقترب من نصف مليار دولار لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وأنه مستعد للتضحية بهدافه رونالدو من أجل الفوز بنجم المستقبل.

المزيد من كرة قدم

يوفنتوس يتعادل للمرة الثالثة بالدوري الإيطالي قبل مواجهة برشلونة بأبطال أوروبا

لاعبو فيرونا أحكموا قبضتهم على مفاتيح لعب يوفنتوس (رويترز)

أسقط أرسنال بملعبه.. البديل فاردي يعيد ليستر إلى طريق الانتصارات في البريميرليغ

فاردي يحتفل بهدف الفوز القاتل لليستر سيتي (غيتي)

شاهد.. نهضة بركان المغربي يتوّج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه

لاعبو نهضة بركان يحتفلون بهدف الفوز على بيراميدز (مواقع التواصل)

ريال سوسيداد يستعيد صدارة الليغا من ريال مدريد

لاعبو سوسيداد يحتفلون بالهدف الرابع الذي سجله أليكسندر إيساك (غيتي)
الأكثر قراءة

مقاطعة بضائع فرنسا.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وباكستان تتهمه بمهاجمة الإسلام والمغرب يدين

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)