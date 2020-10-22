دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على بورتو ويتصدر المجموعة الثالثة

قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على ضيفه بورتو البرتغالي، يوم الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت المجموعة ذاتها فوزا صعبا لأولمبياكوس اليوناني على مارسيليا الفرنسي 1-صفر.

وبذلك يتصدر مانشستر سيتي المجموعة بفارق الأهداف عن أولمبياكوس، ولكل منهما 3 نقاط.

وفي المباراة الأولى، تقدم بورتو عن طريق لويس دياز في الدقيقة 14، وتعادل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لسيتي في الدقيقة 20 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 65، سجل إلكاي غوندوغان الهدف الثاني لسيتي، قبل أن يختتم الإسباني فيران توريس ثلاثية فريقه في الدقيقة 73.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، فاز أولمبياكوس اليوناني على مارسيليا الفرنسي 1-صفر.

وسجّل المصري أحمد حسن كوكا هدف المباراة الوحيد لأولمبياكوس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني.