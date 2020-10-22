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بالفيديو.. بايرن ميونخ يقسو على أتلتيكو برباعية في مستهل دفاعه عن لقب دوري الأبطال

ليفاندوفسكي (يمين) يهنئ غوريتسكا بتسجيل الهدف الثاني (رويترز)
ليفاندوفسكي (يمين) يهنئ غوريتسكا بتسجيل الهدف الثاني (رويترز)
21/10/2020

حقق فريق بايرن ميونخ انطلاقة قوية في بداية مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتغلّب على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 4-صفر يوم الأربعاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وافتتح كينغسلي كومان التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 28، ثم أضاف زميله ليون غوريتسكا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، سجل كورنتين توليسو الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 66، ثم أضاف كومان الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة 72.

وكان بايرن ميونخ الفريق الأفضل على مدى شوطي المباراة من حيث الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي، لكن ضاعت له العديد من الفرص التهديفية التي كانت كفيلة بتحقيق انتصار ساحق، كما قدم أتلتيكو مدريد عرضا مقنعا لكنه عانى من الهفوات الدفاعية المتكررة خلال الشوط الأول، وأهدر أكثر من فرصة خاصة في الدقائق الأولى من المباراة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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