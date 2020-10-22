بالفيديو.. بايرن ميونخ يقسو على أتلتيكو برباعية في مستهل دفاعه عن لقب دوري الأبطال

أبرم مانشستر يونايتد 4 صفقات جديدة في اليوم الأخير للانتقالات، من بينها تعاقده مع إدينسون كافاني مهاجم أوروغواي، بينما عزز بايرن ميونيخ بطل أوروبا صفوفه بضم لاعبين جديدين.
حقق فريق بايرن ميونخ انطلاقة قوية في بداية مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتغلّب على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 4-صفر يوم الأربعاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.
وافتتح كينغسلي كومان التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 28، ثم أضاف زميله ليون غوريتسكا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 41.
وفي الشوط الثاني، سجل كورنتين توليسو الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 66، ثم أضاف كومان الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة 72.
ما هذا يا توليسو !!! 😲
🚀 صاروخية عابرة للقارات لا تصد ولا ترد#دوري_أبطال_أوروبا #UEFAChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/iVb7yUggXo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2020
وكان بايرن ميونخ الفريق الأفضل على مدى شوطي المباراة من حيث الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي، لكن ضاعت له العديد من الفرص التهديفية التي كانت كفيلة بتحقيق انتصار ساحق، كما قدم أتلتيكو مدريد عرضا مقنعا لكنه عانى من الهفوات الدفاعية المتكررة خلال الشوط الأول، وأهدر أكثر من فرصة خاصة في الدقائق الأولى من المباراة.