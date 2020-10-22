الدوري الأوروبي.. أرسنال وروما يفوزان بصعوبة ونابولي يخسر بملعبه

نجا فريقا أرسنال الإنجليزي وروما الإيطالي من الوقوع في فخ التعادل، بينما خسر نابولي الإيطالي في مستهل دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم الذي انطلق اليوم الخميس.

ففي المجموعة الثانية، حول أرسنال تأخره بهدف خارج ملعبه أمام رابيد فيينا النمساوي إلى فوز 2-1.

وتقدم رابيد فيينا على ضيفه أرسنال بهدف سجله تاكسيارشيس فونتاس في الدقيقة 51 وحافظ على تقدمه 19 دقيقة كاملة.

وانتفض أرسنال بغية تعديل النتيجة، حتى سجل ديفيد لويز هدف التعادل في الدقيقة 70، وتبعه هداف الفريق بيير-إيميريك أوباميانغ بتسجيل هدف الفوز بعدها بـ4 دقائق.

وبالنتيجة نفسها 2-1 فاز روما على يونغ بويز السويسري، الذي تقدم على روما في الدقيقة 14 من ضربة جزاء سجلها جان بيار نسامي.

لكن هجمات الفريق الإيطالي لم تتوقف حتى عدل النتيجة، حيث سجل برونو بيريز هدف التعادل، وبعده بـ5 دقائق سجل ماراش كومبولا هدف الفوز.

وعلى عكس أدائه بالدوري الإيطالي، قدم نابولي أداء سيئا وخسر على ملعبه 1-صفر أمام ألكمار الهولندي في مستهل مباريات المجموعة السادسة.

وسجل هدف فوز الضيوف جاسبر كارلسون في الدقيقة 57 وحافظ على تقدمه حتى صافرة نهاية المباراة.