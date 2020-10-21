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يزينها زيدان ورونالدو.. شاهد أجمل 10 أهداف سجلها يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

رونالدو الهداف الأبرز ليوفنتوس منذ انتقاله من ريال مدريد في 2018 (رويترز)
رونالدو الهداف الأبرز ليوفنتوس منذ انتقاله من ريال مدريد في 2018 (رويترز)
21/10/2020

بالتزامن مع عودة منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد 2020-2021، عرض نادي يوفنتوس الإيطالي أفضل 10 أهداف في تاريخ النادي بدوري الأبطال.

ونشر يوفنتوس مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر تطبيق إنستغرام مساء الثلاثاء، يستعرض فيه أجمل 10 أهداف أحرزها لاعبوه في دوري الأبطال الأوروبي، بحضور بارز للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي زين الدين زيدان عندما كان لاعبا في السيدة العجوز.

وشهدت قائمة الأهداف الأجمل تواجد عدد من لاعبي يوفنتوس الحاليين بجانب رونالدو، مثل: باولو ديبالا، وخوان كوادرادو، وألفارو موراتا.

ولم تخلُ القائمة من أساطير البيانكونيري بهدف مميز للاعب الوسط التشيكي بافل نيدفيد، في حين احتل المركز الأول بأجمل هدف ليوفنتوس أسطورة مهاجمي يوفنتوس الحية أليساندرو دل بييرو.

يذكر أن يوفنتوس فاز الثلاثاء على دينامو كييف الأوكراني 2-صفر في مستهل مباريات المجموعة السابعة.

المصدر : خدمة سند

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