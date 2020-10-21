يزينها زيدان ورونالدو.. شاهد أجمل 10 أهداف سجلها يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

احتفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالهدف التاريخي الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مثل هذا اليوم عام 2018 بقميص ريال مدريد الإسباني في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.
بالتزامن مع عودة منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد 2020-2021، عرض نادي يوفنتوس الإيطالي أفضل 10 أهداف في تاريخ النادي بدوري الأبطال.
ونشر يوفنتوس مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر تطبيق إنستغرام مساء الثلاثاء، يستعرض فيه أجمل 10 أهداف أحرزها لاعبوه في دوري الأبطال الأوروبي، بحضور بارز للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي زين الدين زيدان عندما كان لاعبا في السيدة العجوز.
وشهدت قائمة الأهداف الأجمل تواجد عدد من لاعبي يوفنتوس الحاليين بجانب رونالدو، مثل: باولو ديبالا، وخوان كوادرادو، وألفارو موراتا.
ولم تخلُ القائمة من أساطير البيانكونيري بهدف مميز للاعب الوسط التشيكي بافل نيدفيد، في حين احتل المركز الأول بأجمل هدف ليوفنتوس أسطورة مهاجمي يوفنتوس الحية أليساندرو دل بييرو.
✍️ Se escribe: Alessandro Del Piero
🗣️ Se pronuncia: 𝐌𝐀𝐆𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐁𝐀𝐋𝐎𝐍 🎩😛#GoldelDia #ForzaJuve pic.twitter.com/YFCf3kAHkh
— JuventusFC (@juventusfces) October 21, 2020
يذكر أن يوفنتوس فاز الثلاثاء على دينامو كييف الأوكراني 2-صفر في مستهل مباريات المجموعة السابعة.