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هازارد.. ديمبلي البرشلوني في ريال مدريد

هازارد سجل هدفا واحدا، وصنع 7 أخرى في 22 مباراة لعبها مع الريال (رويترز)
هازارد سجل هدفا واحدا، وصنع 7 أخرى في 22 مباراة لعبها مع الريال (رويترز)
21/10/2020

في صيف 2019، وصل البلجيكي إيدن هازارد إلى ريال مدريد قادما من تشلسي كأحد أفضل اللاعبين في أوروبا؛ ولكن منذ ارتدائه لقميص الملكي حلت عليه لعنة الإصابات، وبات حاله كحال الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة.

فاللاعب غاب عن الفريق 233 يوما، وأصيب في 54% من الأيام منذ أولى مباريات الريال في الموسم الماضي أمام سيلتا فيغو.

وكان الريال -الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية بدوري الأبطال، و4 في السنوات الخمس الأخيرة- عانى منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق، وكثف البحث عن نجوم ومواهب شابة للتعاقد معهم، وإعادة بناء فريق ينافس مجددا على الألقاب القارية.

ووقتها كان التعاقد مع هازارد -الذي قدم مستويات استثنائية مع تشلسي وقاده للفوز بالدوري الأوروبي- يعد مكسبا كبيرا، وينظر إليه على أنه خير خلف لرونالدو.

وبعد غيابه عن أولى مباريات الفريق الموسم الماضي، رجع في نوفبمر/تشرين الثاني 2019 إلى الملاعب، وشارك في عدة مباريات، وقدم مستوى جيدا، وسجل الهدف الأول والوحيد له مع الفريق، كما كان أحد نجوم مواجهة الريال وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال؛ غير أنه تعرض لإصابة في المباراة، غاب بسببها عن الملاعب 67 يوما.

وبعد عودة قصيرة، أصيب مجددا، وخضع لعملية جراحية في أميركا أبعدته عن الملاعب لشهرين ونصف الشهر، ثم عاد للملاعب بعد اسئتناف كرة القدم عقب التوقف بسبب كورونا.

وأمل عشاق الريال في أن الموسم الجديد سيشهد الإنطلاقة الفعلية للاعب أنفق الفريق أكثر من 100 مليون يورو للتعاقد معه؛ لكنه تعرض لإصابة عضلية كان من المفترض أن تبعده لنهاية الشهر الماضي، ولكن تبين أن الإصابة تحتاج لأسبوعين أو 3 إضافية للشفاء.

وأوضح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق -قبل مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني الليلة بدوري الأبطال- أن "الإصابة أخطر مما كنا نظن"، وهذا يعني أن هازارد لن يعود قبل انتهاء الفترة الدولية في 18 الشهر المقبل.

وفي المحصلة، سجل هازارد هدفا، وصنع 7 أخرى في 22 مباراة، والكل ينتظر ظهوره في مواجهة فياريال بملعب "لاسيراميكا" نهاية الشهر المقبل.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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