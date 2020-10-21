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ميسي والأرقام القياسية بدوري الأبطال.. رحلة عمر

ميسي حقق رقما قياسيا بتسجيله في 36 فريقا مختلفا بدوري الأبطال (رويترز)
ميسي حقق رقما قياسيا بتسجيله في 36 فريقا مختلفا بدوري الأبطال (رويترز)
21/10/2020

بتسجيله هدفا أمس في فوز برشلونة 5-1 على فريق فرينكفاروزي المجري في افتتاح موسم دوري أبطال أوروبا، يكون ميسي قد سجل في 16 نسخة متتالية من المسابقة القارية الأم.

وبات "البولغا" ثاني لاعب بعد الويلزي راين غيغز النجم السابق لمانشستر يونايتد الذي سجل في 16 نسخة ولكن ليست متتالية.

وفي هذه المواسم سجل النجم الأرجنتيني هدفا واحدا على الأقل، وأول أهدافه كانت ضد بانثينايكوس اليوناني موسم 2005- 2006 وكان هدفه الوحيد بالمسابقة وقتها، كما سجل هدفا واحدا أيضا في الموسم التالي.

وفي المواسم التالية، "انفجر" ميسي كرويا وسجل 6 أهداف في موسمي 2007-2008 و2018-2019، وكان أفضل أرقامه في المسابقة القارية موسم 2011-2012 عندما سجل 14 هدفا.

أما أسوأ حصيلة منذ 2006-2007 كانت الموسم الماضي عندما اكتفى بتسجيل 3 أهداف فقط.

وهدفه ضد الفريق المجري يعني أنه هز شباك 36 فريقا مختلفا بدوري الأبطال وهذا رقم قياسي في المسابقة.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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