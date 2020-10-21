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عودة المايسترو السويسري.. فيدرر يتأهب للمشاركة في بطولة أستراليا

فيدرر خضع لجراحتين في ركبتيه (وكالة الأناضول)
فيدرر خضع لجراحتين في ركبتيه (وكالة الأناضول)
21/10/2020

لم يعد روجر فيدرر يشعر بأي ألم في الركبة بعد الخضوع لجراحتين في ركبتيه هذا العام، وقال إنه يتوقع العودة إلى الملاعب في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير/كانون الثاني المقبل.

ووصل اللاعب (39 عاما) إلى نصف النهائي بطولة ملبورن بداية العام الجاري؛ لكنه غاب عن باقي منافسات الموسم بعد خضوعه لجراحة في الركبة اليمنى.

وقال اللاعب المخضرم الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى لمجلة "شفايتسر إلستريرته" (Schweizer Illustrierte)، التي تصدر باللغة الألمانية "أنا في الطريق الصحيح".

وأضاف "سأعود بشكل تدريجي؛ لكني سأحصل على وقتي، ولا أريد أن أضع أي ضغط على نفسي.. سأشارك في البطولة عندما أكون جاهزا بنسبة 100%".

وتابع "في الوقت الحالي يبدو أنه سيكون بوسعي العودة للعب في أستراليا المفتوحة في يناير/كانون الثاني".

ورغم تحسن حالة فيدرر خلال مرحلة التعافي؛ لكنه قال إنه لم يصل بعد إلى إمكانية المران بشكل طبيعي.

وقال فيدرر المصنف الرابع عالميا، الذي تابع نجاح رفائيل نادال في معادلة رقمه القياسي في عدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى، بعدما فاز اللاعب الإسباني ببطولة فرنسا المفتوحة للمرة 13 هذا الشهر، "ليس بعد.. لا يمكن المران أكثر من ساعتين بالمضرب في الوقت الحالي".

وأضاف "أعمل على زيادة قوة التحمل والقوة بدون ألم تماما منذ فترة، لن تكون هناك الحاجة إلى المزيد من الجراحات".

ويتعرض فيدرر لأسئلة حول خطط اعتزاله؛ لكن اللاعب السويسري قال إنه سيواصل اللعب طالما كان قادرا على ذلك. وأضاف "أفكر في خططي منذ حوالي 5 سنوات؛ لكن طالما كان بوسعي الاستمتاع.. سأواصل اللعب".

المصدر : وكالات

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