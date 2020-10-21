دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يهزم أياكس في أمستردام وأتلانتا يتصدر المجموعة الرابعة

عاد ليفربول من العاصمة الهولندية أمستردام بفوز ثمين على أياكس 1-صفر في مستهل مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تصدرها أتلانتا الإيطالي بفوزه 4-صفر الأربعاء أيضا على ميتييلاند الدانماركي.

وعلى ملعب يوهان كرويف، تفوق نجوم الريدز على أصحاب الملعب وترجموا سيطرتهم على الكرة إلى تقدم بالنيران الصديقة، بهدف سجله مدافع أياكس نيكولاس تاغليافيكو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 35، وهو يبعد تمريرة نجم ليفربول ساديو ماني إلى زميله محمد صلاح.

كما عاد أتلانتا من ملعب ميتييلاند بأول 3 نقاط و4 أهداف دون رد، جعلته يتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وسجل رباعية أتلانتا: دوفان زاباتا، وأليخاندرو غوميز، ولويس مورييل، وأليكسي ميرانشوك، في الدقائق 26 و36 و42 و89.