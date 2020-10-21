بالفيديو.. ريال مدريد يخسر على ملعبه أمام شاختار في دوري الأبطال

خالف فريق شاختار دونيتسك الأوكراني جميع التوقعات، وفاز على ريال مدريد في ملعبه 2-3، في مستهل مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن أنهى الشوط الأول متقدما 3-صفر.

وعلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو فاجأ فريق شاختار المغمور أوروبيا نجوم الملكي بأداء قوي وهجمات متوالية، سجل منها 3 أهداف في الشوط الأول.

وسجل ماتيوس كادوزو ليموس مارتينس الهدف الأول لشاختار في الدقيقة 29، وقبل أن يستفيق لاعبو ريال مدريد من الصدمة جاء الهدف الثاني بعد 4 دقائق فقط بنيران صديقة عن طريق مدافع الملكي رافايل فاران.

واستغل لاعبو شاختار عدم اتزان لاعبي الريال في تسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق عن طريق مانور سولومون.

#ريال_مدريد_شختار ⚽️🏆 ريال مدريد ينهار في شوط المباراة الأول ويتلقى الهدف الثالث 😲 ماذا يحدث لكتيبة زيدان؟ وكيف سيكون الرد في الشوط الثاني؟ 🤔#دوري_أبطال_أوروبا #UCL #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/4fQEuKTPxQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2020

ويبدو أن الثلاثية غير المتوقعة جعلت مدرب الريال زين الدين زيدان يقسو -على غير عادته- على لاعبيه بين الشوطين، حيث تغير الأداء في الشوط الثاني؛ من الانهيار إلى تنظيم الصفوف وحصد الفريق نتيجة ذلك سريعا بهدف سجله لوكا مودريتش في الدقيقة 54 بعد نزول كريم بنزيمة بدقائق لتدعيم الهجوم بدل رودريغو.

كما حصد زيدان بشكل أسرع مما يتخيل نتيجة إيجابية للدفع بفينيسيوس جونيور بدل لوكا يوفيتش، الذي أهدر فرصة جديدة لإثبات وجوده، حيث سجل اللاعب البرازيلي الشاب الهدف الثاني للملكي في نفس دقيقة نزوله (59) وأحدث نشاطا هجوميا كبيرا.

ووقف حكم الفيديو المساعد (فار) بجانب ريال مدريد، حيث ألغى هدفا سجله شاختار في الدقيقة (80) لوجود تسلل قبل الهدف (وهو قرار صحيح تماما حيث أظهرت الإعادة تقدم مهاجم شاختار بشكل واضح على آخر ثاني مدافع للريال في منتصف الملعب ببداية الهجمة).

لكن الفار حال دون تعادل الملكي عندما أشار على الحكم بإلغاء هدف التعادل الذي سجله فيديريكو فالفيردي في الوقت بدل الضائع بتصويبة اصطدمت بقدم المدافع ودخلت المرمى، وذلك لوجود فينيسيوس جونيور في موقف تسلل، حيث كان في طريق الكرة أمام حارس المرمى تماما وشغل نظره بشكل واضح، وهو قرار صحيح تماما.

وبهذا الفوز، يتصدر شاختار ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، اللذين تقاسما المركز الثاني بعد تعادلهما 2-2 بملعب إنتر الأربعاء، فيما قبع ريال مدريد في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

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