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دوري الأبطال.. برشلونة يتصدر المجموعة السابعة ومان يونايتد يهزم سان جيرمان بباريس

ميسي صاحب الهدف الأول يهنئ فاتي بعد تسجيله الهدف الثاني لبرشلونة (غيتي)
ميسي صاحب الهدف الأول يهنئ فاتي بعد تسجيله الهدف الثاني لبرشلونة (غيتي)
20/10/2020

في بداية ساخنة، انطلقت منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث أقيمت الثلاثاء 8 مباريات كان من أبرز نتائجها فوز يوفنتوس على دينامو كييف 2-صفر، وبرشلونة على فرينكفاروزي 5-1، ومانشستر يونايتد على سان جيرمان 2-1، في حين تعادل تشلسي مع إشبيلية دون أهداف.

فعلى ملعب كامب نو لم يجد برشلونة الإسباني صعوبة في هزيمة منافسه المجري المغمور فرينكفاروزي 5-1، ليتصدر المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن يوفنتوس.

استهل أهداف برشلونة ليونيل ميسي من ضربة جزاء بالدقيقة 27، وتبعه أنسو فاتي وفيليب كوتينيو وبيدرو غونزاليس لوبيز وعثمان ديمبلي بـ4 أهداف في الدقائق 42 و52 و82 و89.

وسجل فرينكفاروزي هدف الشرف من ضربة جزاء في الدقيقة 70 سددها بنجاح لاعبه إيهور كهارتاين.

وشهدت المباراة طرد نجم دفاع برشلونة جيرارد بيكيه في الدقيقة 68.

وفي المجموعة الثامنة عاد مانشستر يونايتد الإنجليزي بفوز ثمين 2-1 من ملعب باريس سان جيرمان، ليحتل المركز الثاني بالمجموعة خلف لايبزيغ الذي فاز 2-صفر على إسطنبول باشاك شهير التركي.

تقدم برونو فيرنانديز لمان يونايتد من ضربة جزاء في الدقيقة 23، وتعادل سان جيرمان بهدف سجله أنتوني مارسيال في مرمى فريقه، وحسم ماركوس راشفورد النتيجة لصالح يونايتد بهدف قاتل في الدقيقة 87.

في حين انتهت مباراتا المجموعة الخامسة بالتعادل، حيث عاد إشبيلية الإسباني بنقطة التعادل السلبي الثمينة مع تشلسي الإنجليزي، وتعادل رين الفرنسي بملعبه 1-1 مع كراسنودار الروسي.

وتصدر لاتسيو الإيطالي المجموعة السادسة بعد فوزه 3-1 على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.

سجل أهداف لاتسيو، تشيرو إيموبيلي ولويز فيليبي وأكبا أكبرو في الدقائق 6 و23 و76، وقلص إيرلينغ هالاند النتيجة لدورتموند في الدقيقة 71.

 

المصدر : الجزيرة

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