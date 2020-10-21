البث الحي
كرة قدم

برشلونة يضرب 4 عصافير بحجر واحد

الاتفاق مع اللاعبين تم بعد أسابيع من المفاوضات (غيتي)
الاتفاق مع اللاعبين تم بعد أسابيع من المفاوضات (غيتي)
21/10/2020

أعلن نادي برشلونة، أمس الثلاثاء، تمديد عقود كل من الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن، والمدافع الإسباني جيرارد بيكيه، ولاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، والمدافع الفرنسي كليمون لينغليه.

وذكر البرسا في بيان أنه "جرى التوصل إلى هذه الاتفاقيات بعد أسابيع من المفاوضات، وتضمنت تعديلات مؤقتة في الرواتب؛ بسبب الظروف الحالية في ظل أزمة جائحة كورونا".

ووافق تير شتيغن، الذي غاب عن الملاعب في بداية الموسم الجديد؛ بسبب جراحة في الركبة، على تمديد عقده حتى منتصف 2025.

كذلك جرى تمديد عقد المدافع بيكيه، الذي يقضي الموسم 13 له مع برشلونة، حتى 20 يونيو/حزيران 2024، "بشرط أن يشارك اللاعب في عدد محدد من المباريات خلال موسم 2021 -2022".

ومدد أيضا الفريق الكتالوني، تعاقده مع لاعب دي يونغ المنضم للفريق قادما من أياكس الهولندي عام 2019، وقلب الدفاع لينغليه حتى 2026.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

16 مباراة بدوري الأبطال.. اختبار صعب لبايرن وسهل لبرشلونة وريال مدريد وليفربول يعاني

وسط تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد والقيود المفروضة من قبل الحكومات للحد من تفشي الوباء، يرفع الستار غدا الثلاثاء على فعاليات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2020-2021.

المزيد من كرة قدم

يوفنتوس يتعادل للمرة الثالثة بالدوري الإيطالي قبل مواجهة برشلونة بأبطال أوروبا

لاعبو فيرونا أحكموا قبضتهم على مفاتيح لعب يوفنتوس (رويترز)

أسقط أرسنال بملعبه.. البديل فاردي يعيد ليستر إلى طريق الانتصارات في البريميرليغ

فاردي يحتفل بهدف الفوز القاتل لليستر سيتي (غيتي)

شاهد.. نهضة بركان المغربي يتوّج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه

لاعبو نهضة بركان يحتفلون بهدف الفوز على بيراميدز (مواقع التواصل)

ريال سوسيداد يستعيد صدارة الليغا من ريال مدريد

لاعبو سوسيداد يحتفلون بالهدف الرابع الذي سجله أليكسندر إيساك (غيتي)
الأكثر قراءة

مقاطعة بضائع فرنسا.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وباكستان تتهمه بمهاجمة الإسلام والمغرب يدين

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)