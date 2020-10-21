برشلونة يضرب 4 عصافير بحجر واحد

أعلن نادي برشلونة، أمس الثلاثاء، تمديد عقود كل من الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن، والمدافع الإسباني جيرارد بيكيه، ولاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، والمدافع الفرنسي كليمون لينغليه.

وذكر البرسا في بيان أنه "جرى التوصل إلى هذه الاتفاقيات بعد أسابيع من المفاوضات، وتضمنت تعديلات مؤقتة في الرواتب؛ بسبب الظروف الحالية في ظل أزمة جائحة كورونا".

ووافق تير شتيغن، الذي غاب عن الملاعب في بداية الموسم الجديد؛ بسبب جراحة في الركبة، على تمديد عقده حتى منتصف 2025.

كذلك جرى تمديد عقد المدافع بيكيه، الذي يقضي الموسم 13 له مع برشلونة، حتى 20 يونيو/حزيران 2024، "بشرط أن يشارك اللاعب في عدد محدد من المباريات خلال موسم 2021 -2022".

ومدد أيضا الفريق الكتالوني، تعاقده مع لاعب دي يونغ المنضم للفريق قادما من أياكس الهولندي عام 2019، وقلب الدفاع لينغليه حتى 2026.