الوفاء عملة نادرة هذه الأيام.. رسالة مؤثرة من أوزيل لجماهير أرسنال

خرج مسعود أوزيل، الذي سقط من حسابات أرسنال، من قائمة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي تضم 25 لاعبا لموسم 2020-2021 التي أعلنت اليوم الثلاثاء.
بعد خروجه من قائمة أرسنال، التي تضم 25 لاعبا لموسم 2020-2021 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ لجأ النجم الألماني مسعود أوزيل إلى حسابه في إنستغرام ليكتب رسالة مؤثرة لجماهير "المدفعجية".
ولم يلعب أوزيل (32 عاما) -الذي يرتبط بعقد مع أرسنال حتى يونيو/حزيران 2021، وذكرت تقارير أنه يحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا- مع الفريق هذا الموسم.
كما استُبعد صانع اللعب الألماني -حيث كانت آخر مباراة خاضها مع أرسنال في مارس/آذار الماضي- من تشكيلة الفريق في الدوري الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر.
وكتب أوزيل عبر حسابه الرسمي في إنستغرام: "رسالة صعبة أوجهها لجماهير أرسنال، الفريق الذي لعبت له في السنوات الماضية، أنا محبط للغاية بسبب عدم تسجيل اسمي في قائمة البريميرليغ هذا الموسم. عندما جددت عقدي عام 2018، قدمت ولائي والتزامي الكامل للنادي لأني أحب أرسنال. وأحزنني أنني لم أُعامل بالمثل. ويبدو أن الوفاء لم يعد موجودا هذه الأيام. حاولت دائما البقاء إيجابيا من أسبوع لآخر لربما تكون هناك فرصة للعودة إلى الفريق مرة أخرى قريبا؛ لهذا السبب التزمت الصمت حتى الآن، وبعد استئناف البطولة التي توقفت بسبب فيروس كورونا، كنت سعيدا بالتطور تحت قيادة مدربنا الجديد ميكيل أرتيتا، لقد كنا في طريق إيجابي، وأود أن أقول إن أدائي كان في مستوى جيد".
وتابع "الأمور تغيرت مرة أخرى، ولم يعد مسموحا لي بلعب كرة القدم مع أرسنال. ماذا أقول أيضا؟ لا أزال اعتبر لندن منزلي، ولا يزال لدي العديد من الأصدقاء الجيدين في هذا الفريق، وما زالت علاقتي قوية مع جماهير هذا النادي. بغض النظر عن أي شيء، سأستمر في القتال من أجل فرصتي ولن أدع موسمي الثامن في أرسنال ينتهي بهذا الشكل. أعدكم بأن هذا القرار الصعب لن يغير أي شيء في عقلي، سأستمر في التدريب بأفضل ما أستطيع. وحيثما أمكن سأستخدم صوتي ضد اللإنسانية ومن أجل العدالة".
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This is a difficult message to write to the @Arsenal fans that I’ve played for over the past few years. I’m really deeply disappointed by the fact that I have not been registered for the @premierleague season for the time being. Upon signing my new contract in 2018, I pledged my loyalty and allegiance to the club that I love, Arsenal, and it saddens me that this has not been reciprocated. As I have just found out, loyalty is hard to come by nowadays. I've always tried to remain positive from week to week that there's maybe a chance to get back in the squad soon again. That's why I kept silent so far. Before the Coronavirus break I was really happy with the development under our new coach Mikel Arteta – we've been on a positive way and I would say my performances were on a really good level. But then things changed, again, and I was not longer allowed to play football for Arsenal. What else can I say? London still feels like home, I still have many good friends in this team, and I still feel a strong connection with the fans of this club. No matter what, I will keep fighting for my chance and not let my 8th season at Arsenal end like this. 🙏🏼🙏🏼 I can promise you that this hard decision won't change anything in my mindset – I will continue to train as best as I can and wherever possible use my voice against inhumanity and for justice. #M1Ö #YaGunnersYa
يذكر أن أرتيتا قال -الشهر الماضي- إن تشكيلته بدأت تتبلور وأوزيل سيجد صعوبة في الحصول على مكان فيها.