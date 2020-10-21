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اتهامات "للملاك الأثرياء" بأنهم باتوا خارج السيطرة.. رفض لإقامة بطولة كروية جديدة

مفاوضات بدأها 12 ناديا لتأسيس "الدوري الأوروبي الممتاز" (غيتي)
مفاوضات بدأها 12 ناديا لتأسيس "الدوري الأوروبي الممتاز" (غيتي)
21/10/2020

قال اتحاد مشجعي كرة القدم إن التقارير بشأن مفاوضات الأندية الكبرى في أوروبا لتأسيس مسابقة جديدة تظهر أن "الملاك الأثرياء أصبحوا خارج السيطرة"، والرياضة غير قادرة على تنظيم نفسها.

وذكر تقرير لمحطة "سكاي نيوز" (SKYNEWS) أن 12 ناديا من مسابقات الدوري الكبرى في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بدؤوا مفاوضات لتأسيس "الدوري الأوروبي الممتاز"، وتحديد موعد مؤقت لانطلاق المسابقة في 2022.

وذكر اتحاد المشجعين في بيان أن "التقارير الأخيرة حول تأسيس الدوري الأوروبي الممتاز تبين خرافات اهتمام الملاك المليارديرات بهرم كرة القدم الإنجليزي أو أي شيء آخر يبتعد عن أطماعهم".

وأضاف "سيكون هذا المسمار الأخير في نعش فكرة أن كرة القدم يمكن أن تنظم نفسها؛ هؤلاء المليارديرات أصبحوا خارج السيطرة". وتابع "المطلوب الآن اتخاذ إجراء حاسم لحماية الرياضة التي نحبها".

وذكر تقرير سكاي -نقلا عن مصادر بصناعة كرة القدم- أن الممولين يتطلعون لزيادة المبلغ المخصص لإطلاق البطولة الجديدة، التي تحظى بدعم الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)؛ إلى 6 مليارات دولار.

وشدد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) للعبة -الذي يعتبر دوري الأبطال مسابقته الرئيسية للأندية- على رفض فكرة الدوري الأوروبي الممتاز.

المصدر : وكالات

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