أسامة بن لادن.. لاعب كرة قدم ينال شهرة واسعة بسبب اسمه وشقيقه صدام حسين

احتل لاعب كرة القدم البيروفي أسامة بن لادن عناوين الصحف العالمية، ونال شهرة واسعة، ليس بسبب مهاراته العالية بل بسبب اسمه واسم شقيقه صدام حسين.

وسلطت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية الضوء على هذا اللاعب (18 عاما)، الذي يلعب لفريق يونيون كوميرسيو، وهو أحد فرق دوري الدرجة الثانية في دولة بيرو.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب قال إنه فكّر في تغيير اسمه، ولكنه الآن تراجع، وأحب ذلك بعدما سبب له شهرة كبيرة.

وقال أسامة بن لادن البيروفي إنه ولد في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2002، عندما كان اسم أسامة بن لادن هو العنوان الرئيسي في كل وسائل الإعلام في العالم بعد الهجوم على برجي أميركا، في ما عرف بأحداث "11 سبتمبر"، وهو ما دفع والده لإطلاق هذا الاسم عليه.

وأضاف أنه رغم غرابة الاسم -خاصة في بلاده بيرو- فإنه يبدو طبيعيًّا بالنسبة له، مؤكدا أنه اعتاد عليه، خاصة أن والده أطلق على أخيه صدام حسين، وكان ينوي أن يسمي الطفل الثالث جورج بوش، لكنها جاءت بنتا.

وأشار اللاعب إلى أن هناك شخصا يدعى هتلر أيضا في بيرو، مؤكدا عدم وجود قوانين تحظر بعض الأسماء.