نهضة بركان يهزم حسنية أغادير ويتأهل لنهائي الكونفدرالية

تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية لكرة القدم بفوزه على مواطنه حسنية أغادير 2-1 في الرباط، بالمربع الذهبي للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، إذ تقدم محمد عزيز بهدف لنهضة بركان (20 من ضربة جزاء) ثم عادل عماد كيماوي لحسنية أغادير (30)، وألغى الحكم هدفا لنهضة بركان سجله محسن ياجور.

وفي الشوط الثاني، تقمص محمد عزيز دور البطولة بتسجيله هدف الفوز لنهضة بركان (61).

ويلتقي نهضة بركان في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي التي تجمع غدا الثلاثاء بين بيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني.

وتقام المباراة النهائية الأحد المقبل في "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.