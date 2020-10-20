مدرب سان جيرمان السابق: مبابي يحب ريال مدريد ولا يوجد في رأسه سواه

كشف مدرب فياريال الإسباني أوناي إيمري عن الرغبة الجامحة للنجم الفرنسي كيليان مبابي في الانتقال لبطل الليغا ريال مدريد، مؤكدا أن اللاعب يحب الملكي كثيرا.

وأشرف إيمري على تدريب مبابي (21 عاما) في فريق باريس سان جيرمان من 2016 حتى 2018، وانتقل بعدها لتدريب أرسنال، قبل أن يعود مجددا للتدريب بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال إيمري -في تصريحات لإذاعة إسبانية- إنه "لا يوجد في رأس مبابي سوى ريال مدريد"، وأنه عندما كان يقود سان جيرمان كان نجمه الفرنسي الشاب يفكر بجدية في الانتقال إلى الملكي الذي يحبه كثيرا.

وأضاف أنه بذل جهدا مضنيا في الحديث مع مبابي، وكذلك والده، لإقناعهما بضرورة بقائه في باريس، حيث لم أكن أرغب في رحيله عن الفريق مطلقا.

وتربط تقارير متواترة مبابي بالانتقال للريال الصيف القادم أو على أكثر تقدير بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان في 2022.