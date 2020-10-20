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التشكيلة الأغلى في العالم.. رونالدو وميسي وصلاح خارجها

التشكيلة الأغلى تجاهلت ميسي (يمين) وصلاح (وسط) ورونالدو (مواقع التواصل) (مواقع التواصل الإجتماعي)
التشكيلة الأغلى تجاهلت ميسي (يمين) وصلاح (وسط) ورونالدو (مواقع التواصل) (مواقع التواصل الإجتماعي)
20/10/2020

كشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني -المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين والفرق- عن قائمة مكونة من 11 لاعبا هم الأعلى قيمة في العالم، وغاب عنها النجمان: الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر الحساب الرسمي للموقع على تويتر صورة يعرض فيها الفريق الأغلى في العالم، وكان مكونا من 11 لاعبا في مختلف الخطوط، وبقيمتهم المقدرة في السوق حاليا.

وحافظ النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي على مكانته في المركز الأول كأغلى اللاعبين قيمة في العالم بـ180 مليون يورو، في حين لم تقل قيمة أغلى اللاعبين عن 70 مليون يورو، والتي كانت من نصيب مدافع يوفنتوس الهولندي ماتيس دي ليخت.

وجاء في حراسة المرمى السلوفاكي يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد الإسباني، أما خط الدفاع فتواجد فيه المدافعون فيرجيل فان دايك وتريند ألكسندر أرنولد من ليفربول، وماتيس دي ليخت من يوفنتوس، والكندي ألفونسو ديفيس من بايرن ميونخ.

وبالنسبة لخط الوسط، وضع فيه الموقع الألماني جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ، والسنغالي ساديو ماني من ليفربول، ولاعبي مانشستر سيتي كيفين دي بروين ورحيم ستيرلينج.

أما خط الهجوم فاحتله مهاجما باريس سان جيرمان كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا. في حين غاب النجم المصري صلاح عن التشكيلة، رغم أنه ضمن أغلى 5 لاعبين في العالم منذ العام الماضي.

المصدر : خدمة سند

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