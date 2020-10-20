دوري أبطال أوروبا.. ثنائية موراتا تقود يوفنتوس لفوز ثمين على ملعب دينامو كييف

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزًا ثمينًا على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2-صفر، اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحكم يوفنتوس سيطرته على المباراة في شوطها الأول، وهدد مرمى دينامو كييف بعدة فرص خطرة، لم تجد طريقها إلى الشباك بفضل تألق الحارس.

وتغيرت نتيجة المباراة مع بداية الشوط الثاني، بأقدام الإسباني ألفارو موراتا، الذي تابع كرة ارتدت من حارس مرمى دينامو، محرزًا هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة 49.

وعقب الهدف، حاول كييف العودة للقاء، لكن هجماته لم ترتق للخطورة المطلوبة، قبل أن يؤكد ألفارو موراتا تفوق الفريق الإيطالي بهدف ثان، سجله في الدقيقة 84، موقّعًا على أول ثنائية له في دوري الأبطال الأوروبي.

وبذلك، تصدر يوفنتوس ترتيب فرق المجموعة بـ3 نقاط، في حين تجرع دينامو كييف مرارة الهزيمة الأولى، في انتظار المباراة الثانية الليلة، التي ستجمع بين برشلونة الإسباني وفرينكفاروزي المجري على ملعب كامب نو في كتالونيا.