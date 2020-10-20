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خسائر بالمليارات.. جائحة كورونا تضرب الجوائز المالية لدوري الأبطال والدوري الأوروبي

غياب الجماهير عن دوري أبطال أوروبا تسبب في خسائر فادحة للأندية ويويفا (غيتي)
غياب الجماهير عن دوري أبطال أوروبا تسبب في خسائر فادحة للأندية ويويفا (غيتي)
20/10/2020

ذكرت صحيفة تايمز (The Times) البريطانية -في تقرير- اليوم الثلاثاء أن الجوائز المالية لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ستنخفض خلال المواسم الخمسة المقبلة، وذلك بعد تأثر الاتحاد القاري لكرة القدم ماليا جراء جائحة كورونا.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي (يويفا) أبلغ الاتحادات الأعضاء بأنه خسر 514 مليون جنيه إسترليني (666.40 مليون دولار) عقب انخفاض دخل البث التلفزيوني والرعاية عقب تأخير مراحل خروج المغلوب الموسم الماضي، مما يعني أن الخسائر ستصبح بمليارات الدولارات إذا استمرت الأزمة الأعوام القادمة.

وتوقفت البطولتان في مارس/آذار الماضي عندما أفسدت الجائحة الموسم الرياضي، ولم يتم استئناف هاتين البطولتين إلا في أغسطس/آب بعد نهاية مواسم كافة البطولات المحلية الكبرى في القارة العجوز.

وأقيمت أدوار خروج المغلوب بدون جماهير في ملاعب محايدة، ولعبت كل جولة من مباراة واحدة بدلا من شكلها المعتاد من مباراتي ذهاب وعودة.

وأشار تقرير تايمز أيضا إلى أن الأندية الإنجليزية يمكنها أن تتوقع انخفاض دخل البث التلفزيوني والجوائز المالية بنحو 4%.

المصدر : رويترز

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