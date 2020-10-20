تشلسي يعيد حارسه الأسطوري بيتر تشيك من الاعتزال ليعزز صفوفه بالبريميرليغ

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي اليوم الثلاثاء ضم حارس مرماه الأسطوري المعتزل بيتر تشيك لقائمته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعمل الحارس التشيكي البالغ من العمر 38 عاما في منصب مستشار الشؤون التقنية والأداء حاليا في تشلسي.

وأوضح النادي أنه لجأ لهذه الخطوة كإجراء احترازي بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

واعتزل تشيك كرة القدم في مايو/أيار 2019 بعد مسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم.

وانضم تشيك إلى أرسنال في 2015 بعد قضاء 11 موسما ضمن صفوف تشلسي، أثبت خلالها حارس المنتخب التشيكي السابق أنه واحد من أفضل حراس المرمى في العالم.

🚨🔵 عاجل و رسميا: الأسطورة بيتر تشيك يعود من الإعتزال من أجل اللعب مع تشيلسي مجددا. pic.twitter.com/DW9uawlBml — CFC SAUDI FANS ™ (@CFCSAUDIFANS) October 20, 2020

ويحمل تشيك الرقم القياسي لعدد المباريات التي حافظ خلالها على نظافة شباكه برصيد 202، كما شهد موسم 2004-2005 تسجيله رقما قياسيا آخر إذ نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 22 مباراة، بجانب حمله للرقم القياسي لعدد المباريات التي حافظ فيها على شباكه مع نادي واحد برصيد 162 مباراة مع تشلسي.

وانضم تشيك إلى تشلسي في 2004 قادما من رين الفرنسي ليساهم في فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 50 عاما.

وتعرض تشيك لإصابة خطيرة في الرأس بعد التحامه مع ستيفين هانت لاعب ريدينغ في أكتوبر/تشرين الأول 2006، مما استوجب خضوعه لعملية جراحية في الجمجمة.

وعاد الحارس التشيكي إلى الملاعب بعد 3 أشهر من الإصابة مرتديا قناعا خاصا برياضة الرغبي.

وتوج تشيك بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشلسي 4 مرات، بجانب 4 ألقاب في كأس الاتحاد ولقب وحيد في الدوري الأوروبي و3 ألقاب في كأس رابطة المحترفين ولقب دوري أبطال أوروبا في 2012، عندما تصدى لـ3 ضربات جزاء خلال المباراة الشهيرة أمام بايرن ميونخ الألماني في نهائي البطولة.

التغراف : بيتر تشيك ( 38 عام ) أدهش الكل في التدريبات ، الحارس لا يزال يتصدى بشكل أفضل من الحراس الحاليين .. فرانك لامبارد يرى أيضا أنه إعتزل مبكرا و الحقيقة أن بيتر حاليا أصغر من كاباييرو ! pic.twitter.com/9F0GgYvaug — ChelseaClubNet (@chelseaclubnet) October 20, 2020

وخسر تشيك مكانه كحارس أساسي في تشلسي عام 2014 لصالح تيبو كورتوا، ورحل عن ستامفورد بريدج في نهاية الموسم ذاته بعد أن سجل رقما قياسيا بحفاظه على نظافة شباكه خلال 228 مباراة على مستوى جميع المسابقات مع تشلسي.

وانتقل تشيك إلى أرسنال وأصبح الحارس الأساسي للفريق على مدار 3 مواسم، وفاز معه بلقب كأس الاتحاد في 2017، قبل أن يفقد دوره كحارس أساسي لصالح بيرند لينو.

وشارك تشيك في 124 مباراة مع منتخب التشيك على مدار 14 عاما، قبل أن يعتزل اللعب الدولي في 2016.