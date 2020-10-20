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الدوري الأوروبي الممتاز.. بطولة جديدة للفيفا تضم الأندية الكبرى ستغير كرة القدم العالمية

اليويفا يعارض تنظيم الفيفا بطولة الأندية منذ 20 عاما (الأناضول)
اليويفا يعارض تنظيم الفيفا بطولة الأندية منذ 20 عاما (الأناضول)
20/10/2020

ذكرت شبكة "سكاي" اليوم الثلاثاء أن مانشستر يونايتد وليفربول يجريان محادثات مع أكبر الأندية في أوروبا للانضمام إلى بطولة جديدة للاتحاد الدولي (فيفا) بتمويل يصل إلى 6 مليارات دولار، ستغير وجه كرة القدم عالميا.

ورفض مانشستر يونايتد التعليق على هذا التقرير، ولم يرد ليفربول على الفور على طلب التعليق.

ونقلت شبكة سكاي عن مصادر في صناعة كرة القدم -لم تسمها- قولها إن أكثر من 12 فريقا من أكبر 5 دوريات أوروبية في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا يبحثون تأسيس البطولة الجديدة التي ستحمل اسم الدوري الأوروبي الممتاز على أمل انطلاقها بحلول 2022.

وأضاف التقرير أن ممولين يأملون توفير 6 مليارات دولار لتدشين البطولة الجديدة.

وقالت شبكة سكاي، إن الفيفا يعكف على الانتهاء من وضع التصور المبدئي للبطولة التي من المتوقع أن يشارك فيها 18 فريقا يتنافسون خلال الموسم الأوروبي الطبيعي قبل دخول الأدوار الإقصائية.

وأضافت، أن الاتحادين الدولي والأوروبي (يويفا) لم يعلقا على هذه الأنباء. واتصلت رويترز بالمؤسستين للحصول على تعليقهما.

وطرحت فكرة إقامة بطولة الدوري الأوروبي الممتاز على مدى 20 عاما لكن اليويفا عارضها بشدة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، قالت مجلة "دير شبيغل" (Der Spiegel) الألمانية نقلا عن وثيقة مسربة، إنها اكتشفت خططا يقودها ريال مدريد بالاشتراك مع أندية أوروبية كبرى أخرى لتأسيس مسابقة منفصلة للدوري.

وبعد صدور هذا التقرير أبدت رابطة مسابقات الدوري الأوروبية التي تمثل 25 مسابقة محلية بما فيها الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري الدرجة الأولى الألماني، ودوري الدرجة الأولى الإسباني "معارضتها القوية" لأي خطة من هذا النوع.

كما عارض ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي بقوة "بطولة الدوري الممتاز".

ويتعاون اليويفا مع اتحاد الأندية الأوروبية الذي يضم بين أعضائه أكبر الأندية في القارة، لإعادة هيكلة دوري الأبطال اعتبارا من 2024، على الرغم من عدم ظهور خطط ملموسة.

وفي فبراير شباط 2019، قال تشيفرين إن "دوري السوبر" لن يخرج إلى النور ما دام رئيسا للاتحاد الأوروبي.

وأضاف "هذا ليس وعدا، إنه حقيقة".

وتأتي هذه الأنباء في أعقاب تسريبات "مشروع الصورة الكبيرة"، وهو مقترح يدعمه مانشستر يونايتد وليفربول لإحداث تغييرات جذرية في كرة القدم الإنجليزية، ورفض اجتماع لأندية الدوري الممتاز هذا المقترح الأسبوع الماضي.

المصدر : رويترز

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