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أرسنال يستبعد أوزيل من قائمته بالبريميرليغ بعد استبعاده من الدوري الأوروبي

أوزيل لم يشارك في أي مباراة مع أرسنال منذ مارس/آذار الماضي (رويترز)
أوزيل لم يشارك في أي مباراة مع أرسنال منذ مارس/آذار الماضي (رويترز)
20/10/2020

خرج مسعود أوزيل، الذي سقط من حسابات أرسنال، من قائمة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي تضم 25 لاعبا لموسم 2020-2021 التي أعلنت اليوم الثلاثاء لتزداد التكهنات بأن دوره قد انتهى مع النادي اللندني.

ولم يلعب أوزيل (32 عاما)، والذي يرتبط بعقد مع أرسنال حتى يونيو حزيران 2021 وذكرت تقارير أنه يحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، مع تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا هذا الموسم.

كما استبعد صانع اللعب الألماني، الذي كان آخر مباراة خاضها مع أرسنال في مارس/آذار الماضي، من تشكيلة الفريق في الدوري الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر.

وقال أرتيتا الشهر الماضي إن تشكيلته بدأت تتبلور وإن أوزيل سيجد صعوبة في الحصول على مكان فيها، ليثير الشكوك بشأن مستقبل نجم ريال مدريد السابق.

من ناحية أخرى تم اختيار الحارس المخضرم السابق بيتر تشيك الذي لعب مع تشلسي من 2004 إلى 2015 ويعمل حاليا مستشارا فنيا في ستامفورد بريدج حارسا احتياطيا للطوارئ.

واعتزل تشيك اللعب في مايو/أيار 2019 بعد أن لعب لأرسنال في الهزيمة في نهائي الدوري الأوروبي أمام تشلسي.

وقال تشلسي في بيان "إنها خطوة احترازية بسبب الظروف التي لا سابق لها حاليا جراء وباء كوفيد-19. سيتم تخصيص مكان له في القائمة كلاعب لا يرتبط بتعاقد".

واستبعد مانشستر يونايتد المدافع فيل جونز والحارس سيرجيو روميرو من التشكيلة، بينما خرج داني روز من حسابات توتنهام بعد أن أخفق في الانتقال إلى فريق في الدرجة الثانية في آخر يوم من الانتقالات.

واستبعد إيفرتون متصدر الدوري الممتاز الجناح يانيك بولاسي، بعد أن أخفق اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في المشاركة مع الفريق هذا الموسم، حيث كانت آخر مباراة لعبها في مايو/أيار 2018.

ويمكن لفرق الدوري الممتاز تسجيل 25 لاعبا في قائمة الفريق الأول فوق 21 عاما شريطة أن يكون 8 منهم على الأقل من اللاعبين المحليين.

ويتم تعريف اللاعب المحلي في الدوري الممتاز بأنه أي لاعب من أي جنسية يكمل 21 عاما أو أكثر بحلول أول يناير/كانون الثاني 2021 وقضى 3 مواسم بين سن 16 و21 مع فريق في الدوري الانجليزي.

المصدر : رويترز

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