3 مباريات في 5 أيام.. مورينيو يتحدث عن التذمر وسون ومواجهة مانشستر يونايتد الثأرية

قال مدرب توتنهام جوزيه مورينيو اليوم الجمعة إنه تذمر بما يكفي من جدول فريقه المزدحم بالمباريات، ولن يستخدم ذلك مبررا قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد.

وسحق توتنهام فريق مكابي حيفا الإسرائيلي 7-2 أمس الخميس في الدور الأخير من تصفيات الدوري الأوروبي، ليبلغ دور المجموعات، بعدما خاض ثالث مباراة على أرضه في 5 أيام، بما في ذلك التعادل مع نيوكاسل الأحد الماضي، والفوز بركلات الترجيح على تشلسي في كأس رابطة الأندية المحترفة الثلاثاء الماضي.

وبدأ إيريك داير وتوبي ألدرفيريلد وستيفن بيرغوين مباراتين في غضون 48 ساعة هذا الأسبوع، في حين اعتمد مدرب يونايتد أولي جونار سولشار على تشكيلة متغيرة كثيرا خلال الفوز على برايتون أند هوف ألبيون في كأس الرابطة الأربعاء الماضي.

ومع ذلك، يركز مورينيو فقط على إعداد توتنهام لمواجهة فريقه السابق في أولد ترافورد، والتي تعد ضمن مبارياته الثأرية، منذ رحيله عن مانشستر بطريقة مهينة لتاريخه.

وقال المدرب البرتغالي -في مؤتمر صحفي اليوم- "هذه آخر مباراة، لا أريد المزيد من الشكوى والتذمر، لقد اشتكيت كثيرا ولا أعتقد أن أحدا اختلف معي حتى عندما كنت أتذمر من الموقف".

وأضاف "لكن الآن تتبقى مباراة واحدة أخرى، مباراة يونايتد فقط، خاضوا (يونايتد) مباراة واحدة هذا الأسبوع، وربما معظم اللاعبين الذين شاركوا فيها لن يلعبوا الأحد، لكنني أريد نسيان ذلك".

وقال مورينيو إن المهاجم سون هيونغ-مين، هداف الفريق في الدوري بـ4 أهداف حتى الآن، قد يشارك في جزء من مباراة أولد ترافورد، بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، والتي لم تكن خطيرة مثلما كان يخشى المدرب البرتغالي في البداية.

وأضاف "لا أريد أن أكذب عليكم وأقول إنه لن يلعب يوم الأحد. في الوقت نفسه، لا أريد القول إنه سيلعب ثم لا يحدث ذلك، لذلك سننتظر ونرى ما يمكن أن يحدث".