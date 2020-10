ميلان يواجه سيلتيك وليل.. تعرف على نتيجة قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت اليوم الجمعة، عن وقوع ميلان الإيطالي بطل أوروبا 7 مرات في مواجهة مع سيلتيك الأسكتلندي وليل الفرنسي.

وكان ميلان استبعد من المشاركة في البطولة الموسم الماضي لمخالفته لوائح اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

لكنه ضمن التأهل لدور المجموعات بعد فوزه 9-8 بركلات الترجيح على ريو آفي البرتغالي الليلة الماضية بعد تعادله من ركلة جزاء في الرمق الأخير من الوقت الإضافي 2-2.

وأوقعته القرعة التي سحبت اليوم في مقر اليويفا في مدينة نيون السويسرية ضمن المجموعة الثامنة، وهي من أصعب مجموعات البطولة (12 مجموعة) والتي تضم أيضا سبارتا براج التشيكي.

The 2020/21 group stage is set ✅

😍 Which games are you excited for? #UELdraw pic.twitter.com/efpgVHqnRS

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020