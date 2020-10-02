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ميلان يواجه سيلتيك وليل.. تعرف على نتيجة قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي

قرعة الدوري الأوروبي أقيمت في مقر يويفا بمدينة نيون السويسرية (مواقع التواصل)
قرعة الدوري الأوروبي أقيمت في مقر يويفا بمدينة نيون السويسرية (مواقع التواصل)
2/10/2020

أسفرت قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت اليوم الجمعة، عن وقوع ميلان الإيطالي بطل أوروبا 7 مرات في مواجهة مع سيلتيك الأسكتلندي وليل الفرنسي.

وكان ميلان استبعد من المشاركة في البطولة الموسم الماضي لمخالفته لوائح اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

لكنه ضمن التأهل لدور المجموعات بعد فوزه 9-8 بركلات الترجيح على ريو آفي البرتغالي الليلة الماضية بعد تعادله من ركلة جزاء في الرمق الأخير من الوقت الإضافي 2-2.

وأوقعته القرعة التي سحبت اليوم في مقر اليويفا في مدينة نيون السويسرية ضمن المجموعة الثامنة، وهي من أصعب مجموعات البطولة (12 مجموعة) والتي تضم أيضا سبارتا براج التشيكي.

 

وأوقعت القرعة نابولي بطل كأس إيطاليا ضمن المجموعة السادسة إلى جانب ريال سوسيداد الإسباني وألكمار الهولندي وريكا الأيسلندي، في حين وضعت القرعة روما -وهو ثالث فريق إيطالي في البطولة- ضمن المجموعة الأولى إلى جانب فرق يانغ بويز السويسري وكلوج الروماني وتشسكا صوفيا البلغاري.

وحسب القرعة، فإن أرسنال الإنجليزي سيلعب ضمن المجموعة الثانية في مواجهة رابيد فيينا النمساوي ومولده النرويجي ودوندالك الأيرلندي.

وسيلعب توتنهام الإنجليزي ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب لودوجوريتس رازجراد البلغاري ولاسك لينتس النمساوي ورويال أنتويرب البلجيكي.

وأوقعت القرعة -التي شملت 48 ناديا- فريق ليستر سيتي الإنجليزي ضمن المجموعة السابعة مع أندية براغا البرتغالي وأيك أثينا اليوناني وزوريا لوهانسك الأوكراني.

المصدر : رويترز

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