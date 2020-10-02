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كاربخال يغيب عن ريال مدريد والمنتخب الإسباني بسبب إصابة بالركبة

كاربخال يواجه نجم برشلونة ميسي في الكلاسيكو الموسم الماضي (الأناضول)
كاربخال يواجه نجم برشلونة ميسي في الكلاسيكو الموسم الماضي (الأناضول)
2/10/2020

أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم أن مدافعه داني كاربخال تعرض لإصابة في أربطة الركبة، بينما قالت وسائل إعلام إسبانية إن الظهير الأيمن سيغيب عن الملاعب مدة قد تصل إلى شهرين كاملين جراء الإصابة.

وقال بطل إسبانيا في بيان مقتضب "بعد الفحوص التي خضع لها داني كاربخال اليوم في الخدمة الطبية لريال مدريد، تبين أن الإصابة في الأربطة الداخلية للركبة اليمنى".

وبهذا فإنه من شبه المؤكد أن يغيب كاربخال (28 عاما) عن أول 4 مباريات لريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كما سيغيب اللاعب عن مباريات منتخب إسبانيا الثلاث التالية في مواجهة البرتغال وسويسرا وأوكرانيا، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

المصدر : رويترز

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