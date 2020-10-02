كاربخال يغيب عن ريال مدريد والمنتخب الإسباني بسبب إصابة بالركبة

أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم أن مدافعه داني كاربخال تعرض لإصابة في أربطة الركبة، بينما قالت وسائل إعلام إسبانية إن الظهير الأيمن سيغيب عن الملاعب مدة قد تصل إلى شهرين كاملين جراء الإصابة.

وقال بطل إسبانيا في بيان مقتضب "بعد الفحوص التي خضع لها داني كاربخال اليوم في الخدمة الطبية لريال مدريد، تبين أن الإصابة في الأربطة الداخلية للركبة اليمنى".

التقرير الطبي لكارفاخال.#ريال_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) October 2, 2020

وبهذا فإنه من شبه المؤكد أن يغيب كاربخال (28 عاما) عن أول 4 مباريات لريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كما سيغيب اللاعب عن مباريات منتخب إسبانيا الثلاث التالية في مواجهة البرتغال وسويسرا وأوكرانيا، في وقت لاحق من الشهر الجاري.