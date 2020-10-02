فوز وتحذير.. برشلونة يهزم سلتا فيغو بثلاثية نظيفة

حقق نادي برشلونة فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإسباني، وأكد استعداده للمنافسة على كل الألقاب بعد تجاوز أزمات الصيف الماضي.

وأحرز برشلونة ثلاثية في مرمى مستضيفه ولم يتأثر بالنقص العددي بعد طرد المدافع كليمنت لينغليه في الدقيقة 42.

وأنهى النادي الكتالوني الشوط الأول لصالحه بهدف سجله المهاجم الشاب أنسو فاتي في الدقيقة 11 ليكون الهدف الثالث له في المسابقة هذا الموسم بعد هدفيه في مرمى فياريال يوم الأحد الماضي عندما فاز برشلونة 4-صفر.

#الدوري_الإسباني 🇪🇸 النجم الصاعد أنسو فاتي يسجل الهدف الأول لمصلحة #برشلونة ! مباشرة الآن على HD1 📺 اشترك الآن ولا تفوت المتعة🤩👇 🔗https://t.co/XVTWo3xp77⁣⁣

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وسجل برشلونة هدفا ثانيا في المباراة إثر مجهود رائع وتسديدة من نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وإن احتسب الهدف باسم لوكاس أولازا مدافع سلتا فيغو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل سيرجي روبرتو الهدف الثالث لبرشلونة.

وبهذا، حقق برشلونة فوزا طال انتظاره في ملعب سلتا فيغو، حيث كان آخر فوز سابق لبرشلونة على هذا الملعب عندما تغلب بهدف نظيف في فبراير/شباط 2015 ضمن منافسات الدوري الإسباني أيضا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، وتجمد رصيد سلتا فيغو عند 5 نقاط من 4 مباريات.

وظهرت ملامح عمل المدرب الهولندي رونالد كومان مبكرا، وبدا أن النادي الكتالوني تجاوز كبوة الهزيمة القاسية أمام بايرن ميونيخ 8-2 وما تبعها من أحداث.

وسجل برشلونة 7 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في أول مباراتين رسميتين لهذا الموسم، وهي الأرقام التي توجه رسالة تحذير إلى الفرق المنافسة على لقب الدوري.