بالفيديو.. لوكاكو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي ويشكر إنتر

فاز روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي لكرة القدم في موسم 2019-2020، بعدما قاد المهاجم البلجيكي فريقه للنهائي بتسجيله في كافة مراحل خروج المغلوب.

وسجل لوكاكو -الذي أنعش مسيرته في إيطاليا بتسجيله 34 هدفا في كافة المسابقات في أول مواسمه مع النادي- 7 أهداف في الدوري الأوروبي في 6 مباريات، بعد انتقال إنتر للمسابقة قادما من دوري الأبطال.

🔥 Lukaku in the 2019/20 #UEL :

وخسر إنتر 3-2 في النهائي أمام إشبيلية في أغسطس/آب الماضي، لكن المهاجم البالغ من العمر 27 عاما بذل ما يكفي ليحسم التصويت لصالحه برصيد 270 نقطة، متفوقا على البرتغالي برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد (128 نقطة) وإيفر بانيغا لاعب وسط إشبيلية (118 نقطة)، ويفوز بالجائزة.

The 2019/20 #UEL Player of the Season will be ________ 💫

ℹ️ Winner announced in today's #UELdraw at 13:00 CET #UEFAawards

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020