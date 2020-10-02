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بالفيديو.. لوكاكو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي ويشكر إنتر

لوكاكو يحمل جائزة أفضل لاعب بالدوري الأوروبي (رويترز)
لوكاكو يحمل جائزة أفضل لاعب بالدوري الأوروبي (رويترز)
2/10/2020

فاز روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي لكرة القدم في موسم 2019-2020، بعدما قاد المهاجم البلجيكي فريقه للنهائي بتسجيله في كافة مراحل خروج المغلوب.

وسجل لوكاكو -الذي أنعش مسيرته في إيطاليا بتسجيله 34 هدفا في كافة المسابقات في أول مواسمه مع النادي- 7 أهداف في الدوري الأوروبي في 6 مباريات، بعد انتقال إنتر للمسابقة قادما من دوري الأبطال.

وخسر إنتر 3-2 في النهائي أمام إشبيلية في أغسطس/آب الماضي، لكن المهاجم البالغ من العمر 27 عاما بذل ما يكفي ليحسم التصويت لصالحه برصيد 270 نقطة، متفوقا على البرتغالي برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد (128 نقطة) وإيفر بانيغا لاعب وسط إشبيلية (118 نقطة)، ويفوز بالجائزة.

وقال لوكاكو في كلمة مسجلة عقب إعلان فوزه بالجائزة خلال حفل قرعة الدوري الأوروبي للموسم الجديد اليوم الجمعة، "في البداية أود تهنئة إشبيلية بشكل شخصي على الفوز بالبطولة، وأتوجه بالشكر إلى عائلتي ومديري أعمالي على المساندة. أريد أيضا شكر مدربي والعاملين بالنادي ومجلس الإدارة ورئيس النادي على ثقتهم ومساندتي طوال هذا الموسم".

وأضاف "الأهم من ذلك، أود توجيه الشكر لزملائي في الفريق، الذين كانوا رائعين معي منذ اليوم الأول لانضمامي إليه. كانوا بمثابة الأشقاء لي.. كل يوم أذهب فيه للتدريب أكون مبتسما، جعلوني أرغب في العمل بجدية أكبر".

وتم التصويت بواسطة لجنة تحكيم تتكون من 48 مدربا،  شاركوا في دور المجموعات و55 صحفيا.

وعاد إنتر ميلان للمشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث سيخوض دور المجموعات إلى جوار ريال مدريد البطل 13 مرة وشاختار دونيتسك وبروسيا مونشنغلادباخ، ضمن المجموعة الثانية.

المصدر : رويترز

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