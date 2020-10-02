إنريكي يعلن قائمة الماتادور.. تراوري يتأرجح بين منتخبي إسبانيا ومالي

استدعى مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم لويس إنريكي اللاعبَ أداما تراوري مهاجم فريق ولفرهامبتون الإنجليزي إلى التشكيلة الجديدة للمنتخب اليوم الجمعة، بعد 3 أيام من ضمه إلى منتخب مالي.

وخلال آخر 18 شهرا، ظل اللاعب -المولود في برشلونة لأبوين من مالي- يتأرجح بين اللعب للبلدين، ولا يزال بوسعه اللعب لأي منهما لأنه لم يسبق له تمثيل أي منهما حتى الآن على المستوى الدولي الأول.

وكان تراوري ضمن تشكيلة إسبانيا الشهر الماضي، لكنه اضطر للانسحاب بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وعاد للتشكيلة الأخيرة لاعب وسط أرسنال المعار داني سيبايوس، بينما يستمر في التشكيلة حارس مرمى تشلسي كيبا أريزابالاغا.

والاسم الجديد الوحيد في التشكيلة المكونة من 25 لاعبا هو: خوسيه كامبانيا، لاعب ليفانتي.

وسيلتقي منتخب إسبانيا وديا مع نظيره البرتغالي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قبل أن يواجه سويسرا في الدوري الأوروبي للأمم في العاشر من هذا الشهر، ثم يلعب أمام أوكرانيا بعدها بـ3 أيام.

وجاءت تشكيلة إسبانيا على النحو التالي:

حراس المرمى:

ديفيد دي خيا، وكيبا أريزابالاغا، وأوناي سيمون.

المدافعون:

خيسوس نافاس، وداني كاربخال، وسيرجيو راموس، وباو توريس، وإيريك غارسيا، ودييغو يورنتي، وخوسيه غايا، وسيرجيو ريغيلون.

لاعبو الوسط:

سيرجيو بوسكيتس، ورودري، وفابيان رويز، وميكل مرينو، وداني سيبايوس، وسيرجيو كاناليس، وخوسيه كامبانيا.

المهاجمون:

رودريغو، وميكل أويارزابال، وأنسو فاتي، وجيرارد مورينو، وداني أولمو، وفيران توريس، وآداما تراوري.