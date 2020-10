أطرف لقطة.. هدف كوميدي في تصفيات الدوري الأوروبي

شهدت مباراة كوبنهاغن الدانماركي وريجيكا الكرواتي مساء الخميس تسجيل هدف قد يُصنف الأطرف في عام 2020.

وجرت المباراة ضمن الدور الأخير المؤهل إلى دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الفريق الكرواتي بهدف وحيد.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة شهدت لقطات غريبة اختتمت بوضع بيتر إنكيرسن مدافع نادي كوبنهاغن الكرة في مرماه عن طريق الخطأ.

Franko Andrijašević 🇭🇷 hits the bar then the ball goes off of Peter Ankersen who smashes it in his own net!

Rijeka lead 1-0 away at Copenhagen, great start! pic.twitter.com/0FvRxEkU0f

— Croatian Scout (@CRO_Scout) October 1, 2020