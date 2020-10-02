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كرة قدم

أطرف لقطة.. هدف كوميدي في تصفيات الدوري الأوروبي

لاعبو ريجيكا يحتفلون بالهدف المميز (رويترز)
لاعبو ريجيكا يحتفلون بالهدف المميز (رويترز)
1/10/2020
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آخر تحديث
2/10/2020
(مكة المكرمة) 12:23 AM

شهدت مباراة كوبنهاغن الدانماركي وريجيكا الكرواتي مساء الخميس تسجيل هدف قد يُصنف الأطرف في عام 2020.

وجرت المباراة ضمن الدور الأخير المؤهل إلى دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الفريق الكرواتي بهدف وحيد.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة شهدت لقطات غريبة اختتمت بوضع بيتر إنكيرسن مدافع نادي كوبنهاغن الكرة في مرماه عن طريق الخطأ.

وتأهل ريجيكا إلى دور المجموعات، وسيتعرف على منافسيه بعد القرعة التي ستقام يوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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