لن تسير وحدك.. فان دايك يعلق على إصابته الجسيمة وليفربول يدعمه

تعهد فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق عودة قوية، وذلك بعد الإعلان أمس، الأحد، عن احتياجه إلى عملية جراحية في الركبة قد تغيبه عن الملاعب عدة أشهر.

وأصيب الهولندي فان دايك إصابة جسيمة أدت لقطع في الرباط الصليبي للركبة؛ إثر تدخل عنيف من جانب جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، خلال مباراة الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سنكون دائمًا معك في كل خطوة يا فيرجيل، لن تسير وحدك أبدًا! ❤️ https://t.co/ljenT4QqBH — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 19, 2020

وقال فان دايك إنه سيسعى للعودة بأسرع شكل ممكن بعد التعافي من العملية الجراحية، وأضاف "الآن أكثف تركيزي على التعافي، وسأبذل قصارى جهدي للعودة بأسرع شكل ممكن".

سيخضع فيرجيل فان ديك لعملية جراحية بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها خلال التعادل 2-2 يوم السبت مع إيفرتون. بعد الجراحة، سيبدأ فان دايك برنامج إعادة التأهيل ليتمكن من الوصول إلى كامل لياقته البدنية في أسرع وقت ممكن. ستعود أقوى يا @VirgilvDijk 💪 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 18, 2020

وتابع "رغم خيبة الأمل الواضحة، أنا مقتنع تماما بأن الفرص تكمن في الصعوبات، وبعون الله سأحاول أن أعود أفضل وأكثر لياقة وقوة من أي وقت مضى".

I wish you a speedy recovery big man pic.twitter.com/8kbK9rjy8O — Mohamed Salah (@MoSalah) October 18, 2020

وحرص نادي ليفربول وزملاؤه بالفريق على دعمه ومساندته في إصابته، التي قد تستغرق عدة أشهر مما سيحرم الفريق من جهوده باقي الموسم الحالي، في ضربة قوية للريدز.