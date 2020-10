لن تسير وحدك.. فان دايك يعلق على إصابته الجسيمة وليفربول يدعمه

تعهد فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق عودة قوية، وذلك بعد الإعلان أمس، الأحد، عن احتياجه إلى عملية جراحية في الركبة قد تغيبه عن الملاعب عدة أشهر.

وأصيب الهولندي فان دايك إصابة جسيمة أدت لقطع في الرباط الصليبي للركبة؛ إثر تدخل عنيف من جانب جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، خلال مباراة الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دايك إنه سيسعى للعودة بأسرع شكل ممكن بعد التعافي من العملية الجراحية، وأضاف "الآن أكثف تركيزي على التعافي، وسأبذل قصارى جهدي للعودة بأسرع شكل ممكن".

وتابع "رغم خيبة الأمل الواضحة، أنا مقتنع تماما بأن الفرص تكمن في الصعوبات، وبعون الله سأحاول أن أعود أفضل وأكثر لياقة وقوة من أي وقت مضى".

وحرص نادي ليفربول وزملاؤه بالفريق على دعمه ومساندته في إصابته، التي قد تستغرق عدة أشهر مما سيحرم الفريق من جهوده باقي الموسم الحالي، في ضربة قوية للريدز.

The comeback is always stronger than the setback…

