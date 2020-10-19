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"لحظة تاريخية".. إسرائيل تحتفي بأول مشاركة رسمية للاعبها مع النصر الإماراتي

سبع يحمل قميص النصر الإماراتي بعد توقيع عقده مع النادي (مواقع التواصل)
سبع يحمل قميص النصر الإماراتي بعد توقيع عقده مع النادي (مواقع التواصل)
19/10/2020

وسط رفض عربي واسع، عبّرت إسرائيل عن سعادتها بأول مشاركة رسمية للاعب منتخبها، ضياء سبع، مع نادي النصر الإماراتي، أول لاعب إسرائيلي يحترف بدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

واحتفى الحساب الرسمي للخارجية الإسرائيلية على تويتر "إسرائيل بالعربية"، بمشاركة سبع الرسمية مع النصر، واصفا إياها بـ"اللحظة التاريخية".

كما تداولت صفحات إسرائيلية رسمية على تويتر، فيديو للحظة دخول سبع، وهو من أصل عربي، بديلا في مباراة النصر ضد الجزيرة، أول مباراة رسمية له مع النادي الإماراتي.

وكان نادي النصر قدّم لاعبه سبع رسميا في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، الذي لعب مع العديد من الأندية الإسرائيلية مثل ماكابي تل أبيب وأبويل بئر السبع، كما شارك في 10 مباريات مع منتخب إسرائيل.

ولقي هذا التعاقد هجوما واسعا من الناشطين على مواقع التواصل، الذين وصموه بالتطبيع الرياضي الرسمي وبيع القضية الفلسطينية.

 

المصدر : خدمة سند

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