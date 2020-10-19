"لحظة تاريخية".. إسرائيل تحتفي بأول مشاركة رسمية للاعبها مع النصر الإماراتي

وسط رفض عربي واسع، عبّرت إسرائيل عن سعادتها بأول مشاركة رسمية للاعب منتخبها، ضياء سبع، مع نادي النصر الإماراتي، أول لاعب إسرائيلي يحترف بدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

واحتفى الحساب الرسمي للخارجية الإسرائيلية على تويتر "إسرائيل بالعربية"، بمشاركة سبع الرسمية مع النصر، واصفا إياها بـ"اللحظة التاريخية".

لحظة تاريخية: الإسرائيلي ضياء سبع يدشن مشاركاته الرسمية مع فريق النصر الإماراتي#النصر_الجزيرة pic.twitter.com/wWv0vWQiqE — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 17, 2020

كما تداولت صفحات إسرائيلية رسمية على تويتر، فيديو للحظة دخول سبع، وهو من أصل عربي، بديلا في مباراة النصر ضد الجزيرة، أول مباراة رسمية له مع النادي الإماراتي.

الإسرائيلي #ضياء_سبع يدشن مشاركاته الرسمية مع فريق النصر الإماراتي وذلك بدخوله بديلاً لحبيب الفردان في الدقيقة 73 في مباراة الجزيرة.

بالتوفيق! pic.twitter.com/44rrzdsoXE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 17, 2020

وكان نادي النصر قدّم لاعبه سبع رسميا في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، الذي لعب مع العديد من الأندية الإسرائيلية مثل ماكابي تل أبيب وأبويل بئر السبع، كما شارك في 10 مباريات مع منتخب إسرائيل.

ولقي هذا التعاقد هجوما واسعا من الناشطين على مواقع التواصل، الذين وصموه بالتطبيع الرياضي الرسمي وبيع القضية الفلسطينية.

ضياء سبع باع الكضية وأخذ الجنسية الإسرائيلية ما كلناش إشي

بس بدو يلعب بالامارات بتكون الامارات غلطاني

فش زيت فش مصاري https://t.co/A3NDUEHCjv — علي عبدالعزيز العلي (@al3zali1) October 16, 2020

النهارده برضوا تعاقد نادي النصر الإماراتي مع اللاعب الصهيوني ."ضياء سبع" 😡😡

افيقوا يرحمكم الله 😓 https://t.co/LSwPObWPqY pic.twitter.com/umyMvcb6Xf — SmoNg… 👑 (@smo_ng) September 30, 2020

ضياء سبع ! .. فلسطيني مطبع ! — A.kareem (@akrkrsh) September 29, 2020

رسميا.. اللاعب الصهيوني "ضياء سبع" أول لاعب صهيوني في دوري الخليج بعد انضمامه لفريق النصر الإماراتي…#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/fppGzFUfja — تنسيقية مناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع (@anti_z1948) September 28, 2020