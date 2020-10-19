غوارديولا محذرا الهداف التاريخي لسيتي: أغويرو يجب أن يسجل الأهداف حتى نجدد عقده

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن سيرجيو أغويرو ما زال بوسعه لعب دور مهم مع الفريق بعد عودته من إصابة خطيرة في الركبة، لكن (المهاجم الأرجنتيني) عليه أن يظهر إمكانياته في الملعب إذا أراد الحصول على عقد جديد.

وينتهي عقد أغويرو، الذي انضم إلى سيتي عام 2011 وهو الهداف التاريخي للفريق برصيد 254 هدفا، نهاية الموسم، ويمكنه التفاوض مع أندية خارج البلاد اعتبارا من يناير/كانون الثاني.

وأصيب أغويرو (32 عاما) في يونيو/حزيران، وعاد خلال فوز سيتي 1-صفر على آرسنال السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعاد غوارديولا قائلا لوسائل إعلام بريطانية "يجب على أغويرو الآن أن يُظهر أنه يستحق الاستمرار هنا، وأن يواصل اللعب جيدا ويسجل الأهداف ويفوز بالمباريات.. وبعد ذلك النادي سيقرر".

وأضاف "إذا كان يلعب بمستواه فلن يكون هناك أي شكوك في أنه سيستمر حتى يقرر هو لأنه استثنائي. إنه مهم بالنسبة لنا ولجماهيرنا وللجميع".

وتابع "لكنه غاب 4 أشهر وعليه أن يبدأ في المران بشكل منتظم ويبدأ في تسجيل الأهداف. في وجود أغويرو بالملعب نكون أفضل وفي أمان. افتقدناه في اللحظات المهمة بالجزء الأخير من الموسم الماضي".

ويبدأ سيتي، الذي يحتل المركز العاشر في الدوري برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، مشواره في دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء ضد بورتو قبل أن يواجه ويستهام يونايتد بالدوري الإنجليزي بداية الأسبوع المقبل.