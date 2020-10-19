شاهد جميع أهداف "الملك المصري".. صلاح ينضم إلى عظماء ليفربول

يتواصل احتفاء نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح الذي أدخله بطل البريميرليغ قائمته المئوية التي تضم أفضل 17 هدافا في تاريخ النادي، وذلك بعد تسجيله هدفه الـ100 مع الفريق.

وأحرز النجم المصري هدفه المئوي عندما تقدم بالهدف الثاني لليفربول أمام نادي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد أول أمس السبت، قبل أن يتمكن الأخير من معادلة النتيجة 2-2.

محمد صلاح أصبح اللاعب السابع عشر في تاريخ ليفربول الذي يصل للهدف رقم 100 🔴 شاهد الآن واستمتع بجميع أهداف الملك المصري رفقة الريدز 👇 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 18, 2020

وأصبح صلاح ثالث أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى الهدف رقم 100، حيث سجلها في 159 مباراة، إضافة إلى مساهمته في 41 هدفا بتمريراته الحاسمة.

واحتفى النادي الإنجليزي بصلاح عبر صفحته الرسمية على تويتر بنشر مقطع فيديو لجميع الأهداف الـ100 التي سجلها بقميص ليفربول منذ انتقاله من روما الإيطالي في صيف 2017.

دائم الحضور في كل المواعيد، الملك المصري لا يتوقف عن التسجيل أيًا كان الخصم.. 🔥 استمتعوا بالـ 100 هدف التي سجلها @MoSalah مع الريدز! 💪⚽️pic.twitter.com/3gaSWZHib7 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 18, 2020

وقال ليفربول تعليقا على الفيديو "دائم الحضور في كل المواعيد، الملك المصري لا يتوقف عن التسجيل أيا كان الخصم.. استمتعوا بالـ100 هدف التي سجلها محمد صلاح مع الريدز".

كما احتفى الريدز بنجمه الذي لا تصمد أمامه الأرقام القياسية طويلا من خلال العديد من التغريدات.

ينطلق بسرعة الصاروخ ومن المستحيل إيقافه، أمطر شباك الخصوم بأهدافه وها هو قد وصل للهدف رقم 100 ليبهر الجميع بقدراته! 🔴👑 السيدات والسادة، بكل فخر نقدم لكم سجل أهداف الملك المصري محمد صلاح ⚽️ pic.twitter.com/1wmKlJpkrb — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 18, 2020

وتفاعل مغردون -وصفوه بـ"الملك المصري"- مع الإنجاز التاريخي الذي حققه صلاح، لافتين إلى جمال أهدافه وأهميتها برفقة النادي الأحمر.

ذكريات عظيمه و جميله مع كل جول

فاكره كل جول كنت فين وبعمل إيه

وقولت إيه ..

بقيت من ضمن النوستالجيا يا محمد 👑❤ https://t.co/1CXWxdCDrW — ּحكايہヅ🍩 (@7kaiaah) October 18, 2020

العامل المشترك في كل اهدافة انه لا يفكر مرتين ولا يتردد بالمرة #محمد_صلاح #MoSalah https://t.co/cmjVlv3ZFE — M_M (@MohamedAMandour) October 18, 2020