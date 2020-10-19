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شاهد جميع أهداف "الملك المصري".. صلاح ينضم إلى عظماء ليفربول

صلاح يسجد شكرا لله بعد هدفه الـ100 (غيتي)
صلاح يسجد شكرا لله بعد هدفه الـ100 (غيتي)
19/10/2020

يتواصل احتفاء نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح الذي أدخله بطل البريميرليغ قائمته المئوية التي تضم أفضل 17 هدافا في تاريخ النادي، وذلك بعد تسجيله هدفه الـ100 مع الفريق.

وأحرز النجم المصري هدفه المئوي عندما تقدم بالهدف الثاني لليفربول أمام نادي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد أول أمس السبت، قبل أن يتمكن الأخير من معادلة النتيجة 2-2.

وأصبح صلاح ثالث أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى الهدف رقم 100، حيث سجلها في 159 مباراة، إضافة إلى مساهمته في 41 هدفا بتمريراته الحاسمة.

واحتفى النادي الإنجليزي بصلاح عبر صفحته الرسمية على تويتر بنشر مقطع فيديو لجميع الأهداف الـ100 التي سجلها بقميص ليفربول منذ انتقاله من روما الإيطالي في صيف 2017.

 

وقال ليفربول تعليقا على الفيديو "دائم الحضور في كل المواعيد، الملك المصري لا يتوقف عن التسجيل أيا كان الخصم.. استمتعوا بالـ100 هدف التي سجلها محمد صلاح مع الريدز".

كما احتفى الريدز بنجمه الذي لا تصمد أمامه الأرقام القياسية طويلا من خلال العديد من التغريدات.

وتفاعل مغردون -وصفوه بـ"الملك المصري"- مع الإنجاز التاريخي الذي حققه صلاح، لافتين إلى جمال أهدافه وأهميتها برفقة النادي الأحمر.

المصدر : خدمة سند

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