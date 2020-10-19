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حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)
باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)
18/10/2020

خطف أستون فيلا فوزا قاتلا من عقر دار ليستر سيتي بهدف نظيف اليوم الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحصد كل من فولهام وشيفيلد يونايتد النقطة الأولى له في المسابقة هذا الموسم، بتعادلهما 1-1 اليوم في نفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا تعادل توتنهام وويستهام 2-2 وكريستال بالاس مع برايتون 1-1.

ويدين أستون فيلا بهذا الفوز للإنجليزي روس باركلي -المعار من تشلسي- في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليرفع أستون فيلا رصيده إلى 12 نقطة ويتقدم للمركز الثاني بفارق نقطتين أمام ليفربول  حامل اللقب، وبفارق نقطة واحدة خلف إيفرتون المتصدر، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 9 نقاط في المركز الرابع بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

المصدر : وكالات

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