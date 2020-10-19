الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

قطع الزمالك خطوة نحو التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد الفوز خارج أرضه بهدف نظيف على الرجاء البيضاوي بطل المغرب، في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية.

وسجل هدف الفوز "للقلعة البيضاء" المهاجم المغربي أشرف بن شرقي، لتلوح قمة مصرية في أفق النهائي.

كما فاز الأهلي بطل مصر في الدار البيضاء 2-صفر على الوداد البيضاوي، في المواجهة الأولى بالمربع الذهبي أمس السبت.

وداهم الزمالك مستضيفه بعد أن اخترق أحمد سيد "زيزو" الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية متقنة إلى المغربي بن شرقي لاعب الوداد السابق، ليرتقي أعلى من الجميع ويسكِن الكرة الشباك برأسه في

الدقيقة 18.

وتقام مباراتا الإياب في مصر الأسبوع المقبل، والتي ستستضيف أيضا المباراة النهائية إذا تأهل فريق مصري.

وبدا الإرهاق واضحا على الرجاء الذي غاب عن صفوفه سند الورفلي وعبد الرحيم شاكير للإصابة، وأيوب نناح ومحمد زريدة لإصابتهما بفيروس كورونا، بعد موسم طويل لدوري المحترفين المغربي انتهى

بتتويجه باللقب في الجولة الأخيرة قبل أيام.

وظهر الزمالك متماسكا في الدفاع رغم غياب اثنين من أبرز لاعبيه، وهما قلب دفاع منتخب مصر وهداف الفريق محمود علاء للإصابة، ولاعب الوسط التونسي البارز فرجاني ساسي لإصابته بكورونا.