الليغا هذا الموسم.. بطل جديد يلوح في الأفق

لا يتوقع أن تنحصر المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بين العملاقين ريال مدريد حامل اللقب وغريمه اللدود برشلونة، كما كان الحال خلال العقد الماضي، بعد تعرض الفريقين الكبيرين للهزيمة الأسبوع الماضي عقب بدايتهما المتعثرة للموسم.

وبعد أول 6 جولات من البطولة، أصبح ريال سوسييداد صاحب الصدارة الحالي سادس فريق مختلف ينهي الجولة في المركز الأول.

ورغم أن ريال مدريد وبرشلونة لعبا مباريات أقل بسبب ارتباطاتهما الأوروبية، فإنه لا يبدو أن أيا منهما قادر هذا الموسم على جمع ما يزيد عن 90 نقطة كما فعلا من قبل.

وعن جدارة فاز قادش الوافد الجديد 1-صفر على ريال مدريد، بينما قدم برشلونة أداء أفضل من عملاق العاصمة عندما خسر بهدف نظيف أمام خيتافي المقاتل.

ولم يقدم عملاقا الليغا الأداء المتوقع والمعهود منهما، وقدم قادش وخيتافي لبقية الفرق الوصفة الناجعة في كيفية الفوز على الكبيرين.

وبعد النظر في تفاصيل الموسم الماضي الذي تأثر كثيرا بسبب أزمة كورونا، سيكون من السهل التكهن بأسباب احتمال معاناة الفرق الكبيرة في الموسم الجديد.

ولم يتعاقد ريال مدريد مع أي لاعب جديد، ويسيطر كبار السن على تشكيلته.

ومن جهة أخرى، يعاني برشلونة من مشكلات داخلية وعدم استقرار في ظل مواجهة مجلس إدارته اقتراحا بحجب الثقة، وسعي نجمه ليونيل ميسي للانتقال إلى فريق آخر، قبل أن يغير رأيه ويقرر الاستمرار حتى نهاية عقده.

حتى أتلتيكو مدريد الذي كسر هيمنة واحتكار العملاقين في السنوات الماضية بدت عليه مظاهر الإرهاق بعد تجاوز مهاجميه البارزين لويس سواريز ودييغو كوستا سن الـ30، وفي ظل شكوك حول معاناتهما من الإصابات.

وفي ظل مواجهات صعبة قادمة في دوري الأبطال ومباراة "الكلاسيكو" بين البرسا والملكي مطلع الأسبوع المقبل، فإنه يتوقع تراجع أحد الكبيرين بشكل أكبر مما يمثل فرصة كبيرة لظهور منافس جديد على اللقب هذا الموسم.