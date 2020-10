كان كابوسا لبرشلونة.. فيديو لمدافع خيتافي ينهر فاتي

شكّل الكاميروني آلان نيوم مدافع خيتافي كابوسا لبرشلونة، في خسارة الأخير أمس بهدف نظيف في الليغا.

فالكاميروني أغلق منطقته واستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة في كرة القدم، ليساهم بفعالية بخطف النقاط الغالية من البرسا.

ومن بين الهجمات التي شنها الفريق الكتالوني -وكان نيوم لها بالمرصاد- هجمة قادها الشاب أنسو فاتي نحو منطقة جزاء أصحاب الأرض لكنه اصطدم بالكاميروني القوي وسقط أرضا، غير أن الحكم كارلوس سوتو غرادو تجاهل طلب الشاب بمنحه ركلة جزاء.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لنيوم وهو يقول لفاتي الذي كان ساقطا على الأرض، "عمرك 18 عاما وتمثل السقوط بهذه الطريقة".

Ah no, Nyom no da más de boludo.

Se queja de que Ansu se tira, cuando el sabe bien que se tendría que haber ido en el 40, o en el 70.

Además, Ansu tiene 17, no 18.pic.twitter.com/dIirOvjGcA

— BarçaUY (@BarcaUY) October 18, 2020