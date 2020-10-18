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كان كابوسا لبرشلونة.. فيديو لمدافع خيتافي ينهر فاتي

نيوم قال لفاتي: عمرك 18 عاما وتمثل السقوط بهذه الطريقة (الأناضول)
نيوم قال لفاتي: عمرك 18 عاما وتمثل السقوط بهذه الطريقة (الأناضول)
18/10/2020

شكّل الكاميروني آلان نيوم مدافع خيتافي كابوسا لبرشلونة، في خسارة الأخير أمس بهدف نظيف في الليغا.

فالكاميروني أغلق منطقته واستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة في كرة القدم، ليساهم بفعالية بخطف النقاط الغالية من البرسا.

ومن بين الهجمات التي شنها الفريق الكتالوني -وكان نيوم لها بالمرصاد- هجمة قادها الشاب أنسو فاتي نحو منطقة جزاء أصحاب الأرض لكنه اصطدم بالكاميروني القوي وسقط أرضا، غير أن الحكم كارلوس سوتو غرادو تجاهل طلب الشاب بمنحه ركلة جزاء.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لنيوم وهو يقول لفاتي الذي كان ساقطا على الأرض، "عمرك 18 عاما وتمثل السقوط بهذه الطريقة".

وكان نيوم بطل حادثة أخرى، إذ كشف الهولندي رونالد كومان أن نيوم قلل من احترامه وأخبر نظيره خوسيه بوردالاس بالواقعة.

يذكر أن هذه أول خسارة للبرسا تحت إدارة كومان.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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