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قبل لقائه نهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية.. تزايد الإصابات بكورونا في فريق حسنية أغادير

7 لاعبين بينهم قائد الفريق ياسين الرامي مصابون بفيروس كورونا (مواقع التواصل)
7 لاعبين بينهم قائد الفريق ياسين الرامي مصابون بفيروس كورونا (مواقع التواصل)
18/10/2020

أعلن نادي حسنية أغادير اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوفه إلى 7 لاعبين، قبل يوم واحد من المواجهة مع منافسه المحلي نهضة بركان، في نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) في الرباط.

وأوضح حسنية أغادير -الذي يقيم منذ مساء الجمعة في أحد فنادق العاصمة الرباط- أنه بطلب من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) خضع اللاعبون لفحص عينة جديد بمختبر دولي في الرباط، وكشف عن إصابتين جديتين بين اللاعبين، إلى جانب 5 آخرين ظهرت إصابتهم بالعدوى الخميس الماضي.

واللاعبون السبعة هم: القائد ياسين الرامي وعبد العالي الخنبوبي وجمال الشماخ وكريم آيت محمد وعبد الله أسمون وعبد الحفيظ ليركي وإسماعيل قاموم.

وبناء على ذلك، قرر حسنية أغادير تقديم طلب مستعجل لدراسة حالاته وفق ما تقتضيه اللوائح التي تتحدث عن دراسة اللجنة المختصة لحالة كل فريق تتجاوز حالات الإصابة داخله 5 إصابات، وذلك خلال اجتماع مرتقب اليوم الأحد.

المصدر : وكالات

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