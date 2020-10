شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

لقطة الموسم تلك التي جرت في مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال، والتي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف، إذ وضع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم "السيتيزنز" يده على كتف حكمة المباراة المساعدة ماسي إليز، أثناء حديثه معها بخصوص رمية تماس منحتها للضيوف.

ورغم أن لمسة أغويرو للحكمة المساعدة كانت بسيطة، فإنه بموجب القوانين التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2016، فإن أغويرو سيكون معرضا للطرد.

ولا يمكن توجيه الاتهامات بأثر رجعي إلى اللاعب بسبب ملامسته أحد الحكام إذا تم الحكم على أفعاله بأنها عدوانية وتصادمية.

وتنص القوانين على أن أي احتكاك جسدي بالحكم أو المساعدين قد يعرض اللاعب لبطاقة صفراء أو حمراء، وذلك وفقا لدرجة أو مستوى اللمس.

كما يحق للحكم إشهار البطاقة الحمراء أو الصفراء في حال صدور قول خارج أو كان يحمل إهانة من فم اللاعب.

غير أن الحكم لم يطرد أو حتى ينذر أغويرو لأنه لم يعتبر الحادثة -على ما يبدو- عدوانية ومتعمدة، وكذلك فعلت هيئة الحكام في إنجلترا، التي لم تر الحادثة عدوانية أو خطيرة.

بدوره، قلل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من شأن حادثة اللمس، وقال -في تصريحات عقب المباراة- "لنكن واقعيين.. أغويرو هو ألطف شخص قابلته في حياتي. ابحثوا عن المشاكل في مواقف أخرى، وليس في هذه".

وكان السيتي فاز على أرسنال بهدف يتيم أحرزه رحيم سترلينغ، في مباراة سادها التوتر، وشهدت 5 بطاقات صفراء، 4 منها للسيتي.

واجتاح مقطع الفيديو الخاص بوضع الدولي الأرجنتيني يده على كتف المساعدة مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب أغلب المغردين -وبينهم لاعبات ولاعبون سابقون- بمعاقبة أغويرو.

This from Aguero is red card and 3 games ban.

No discussions.

By football law.

An official can’t be grabbed, and even worse if it is in this patronising way.

The fact the official in question is a woman makes the act even more distasteful pic.twitter.com/LGT2VZDBpf

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 18, 2020