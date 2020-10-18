البث الحي
كرة قدم

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)
تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)
18/10/2020

أكد نادي ليفربول أن قلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك خضع لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، في مباراة فريقه ضد إيفرتون التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الخامسة من البريميرليغ.

ولم يحدد "الريدز" -في بيانه- فترة غياب قائد منتخب هولندا، ولكن التقارير الإعلامية تحدثت عن فترة تتراوح بين 7 و8 أشهر، مما يعني عمليا انتهاء الموسم بالنسبة له.

وأضاف بيان ليفربول أنه بعد العملية، سيبدأ فان دايك برنامج إعادة تأهيل مع الفريق الطبي الخاص بالنادي، ليستعيد لياقته في القريب العاجل.

وتعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد، مما اضطره إلى مغادرة الملعب، وتم تعويضه بالمدافع جو غوميز.

وبهذا التعادل، حافظ إيفرتون على الصدارة بـ13 نقطة، بينما رفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

وبما أن المصائب لا تأتي فرادى، ينضم فان دايك إلى قائمة مصابي "الليفر" التي يأتي في مقدمتها الحارس البرازيلي إليسون بيكر، وأيضا تعرّض الإسباني تياغو ألكنتارا لإصابة قوية في المباراة، ولكن النادي لم يكشف -حتى الآن- حجمها وفترة غيابه عن الملاعب.

وتنتظر ليفربول -حامل لقب الدوري الإنجليزي- مباريات قوية في البريميرليغ خلال الفترة المقبلة أمام منافسه مانشستر سيتي، إضافة إلى انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ويلعب ليفربول في المجموعة الخامسة مع كل من أياكس أمستردام الهولندي، وأتلانتا الإيطالي، وميتييلاند الدانماركي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

إيفرتون المتألق بخاميس ولوين يسعى للإجهاز على البطل الجريح ليفربول بقمة ميرسيسايد

رغم فشل إيفرتون في الفوز على ليفربول بالبريميرليغ في المواسم الـ10 الأخيرة؛ إلا أن فريق المدرب أنشيلوتي سيدخل قمة ميرسيسايد السبت المقبل بروح المتصدر بالعلامة الكاملة أمام بطل جريح لقي هزيمة تاريخية.

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)

كان كابوسا لبرشلونة.. فيديو لمدافع خيتافي ينهر فاتي

نيوم قال لفاتي: عمرك 18 عاما وتمثل السقوط بهذه الطريقة (الأناضول)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)