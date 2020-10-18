تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

أكد نادي ليفربول أن قلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك خضع لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، في مباراة فريقه ضد إيفرتون التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الخامسة من البريميرليغ.

ولم يحدد "الريدز" -في بيانه- فترة غياب قائد منتخب هولندا، ولكن التقارير الإعلامية تحدثت عن فترة تتراوح بين 7 و8 أشهر، مما يعني عمليا انتهاء الموسم بالنسبة له.

وأضاف بيان ليفربول أنه بعد العملية، سيبدأ فان دايك برنامج إعادة تأهيل مع الفريق الطبي الخاص بالنادي، ليستعيد لياقته في القريب العاجل.

وتعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد، مما اضطره إلى مغادرة الملعب، وتم تعويضه بالمدافع جو غوميز.

وبهذا التعادل، حافظ إيفرتون على الصدارة بـ13 نقطة، بينما رفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

وبما أن المصائب لا تأتي فرادى، ينضم فان دايك إلى قائمة مصابي "الليفر" التي يأتي في مقدمتها الحارس البرازيلي إليسون بيكر، وأيضا تعرّض الإسباني تياغو ألكنتارا لإصابة قوية في المباراة، ولكن النادي لم يكشف -حتى الآن- حجمها وفترة غيابه عن الملاعب.

وتنتظر ليفربول -حامل لقب الدوري الإنجليزي- مباريات قوية في البريميرليغ خلال الفترة المقبلة أمام منافسه مانشستر سيتي، إضافة إلى انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ويلعب ليفربول في المجموعة الخامسة مع كل من أياكس أمستردام الهولندي، وأتلانتا الإيطالي، وميتييلاند الدانماركي.