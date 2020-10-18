بهدف عالمي.. ريمونتادا تاريخية لويستهام ضد توتنهام

قلب ويستهام تأخره بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول إلى تعادل ثمين 3 – 3 مع مضيفه توتنهام اليوم الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليدفع توتنهام ثمن التهاون في الشوط الثاني ويفرط في فوز ثمين كان في متناول يده.

وحصد كل من فولهام وشيفيلد يونايتد النقطة الأولى له في المسابقة هذا الموسم بتعادلهما 1-1 اليوم في المرحلة نفسها التي شهدت اليوم أيضا تعادل كريستال بالاس مع برايتون 1-1.

وفي ديربي لندني مثير وعلى ملعب "توتنهام"، سجل ثلاثية السبيرز، الإنجليزي هاري كين (8 و16) وهيونغ مين سون (1).

أما ثلاثية "الهامرز"، فسجلها في الشوط الثاني، فابيان بالبوينا (82) ودافينسون سانشيز لاعب توتنهام عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (85) ومانويل لانزيني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بقذيفة صاروخية في وقت قاتل.

WHAT A GOAL FROM LANZINI 🇦🇷🔥pic.twitter.com/l9gYXOmY2Z — FIFA 21 News (@FUT21News) October 18, 2020

وبهذا التعادل، رفع ويستهام رصيده إلى 7 نقاط، بينما بلغ رصيد توتنهام 8 نقاط.

ورفع كين رصيده إلى 5 أهداف لينفرد بصدارة قائمة هدافي المسابقة في الموسم الحالي، كما رفع رصيده إلى 11 هدفا في مرمى ويستهام بالدوري الإنجليزي وذلك في المباراة الـ 11 له مع توتنهام ضد ويستهام.