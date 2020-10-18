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هزيمة الكبار قبل الكلاسيكو.. خسارة برشلونة أمام خيتافي وريال مدريد أمام قادش

خيتافي نجح في فرض الرقابة اللصيقة على ميسي المسيطر على الكرة (رويترز)
خيتافي نجح في فرض الرقابة اللصيقة على ميسي المسيطر على الكرة (رويترز)
17/10/2020

تلقى قطبا كرة القدم الإسبانية لطمة قوية قبل أسبوع واحد فقط من المواجهة المرتقبة بينهما في لقاء القمة (الكلاسيكو) بالدوري الإسباني، إذ خسر كل منهما مباراته اليوم السبت في الجولة السادسة من الليغا.

فبعد ساعات قليلة من توجيه فريق قادش -الصاعد لدوري الدرجة الأولى بإسبانيا هذا الموسم- لطمة قوية إلى ريال مدريد حامل اللقب متغلبا عليه 1-صفر في عقر داره، سقط برشلونة بنفس النتيجة أمام مضيفه خيتافي لتكون صدمة قوية أيضا للفريقين قبل بداية مشوارهما هذا الأسبوع في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأهدر برشلونة فرصة ذهبية لاعتلاء الصدارة قبل مباراة الكلاسيكو وسقط أمام مضيفه خيتافي بهدف دون رد سجله خايمي ماتا من ضربة جزاء في الدقيقة 57، ليتجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط. ورفع خيتافي رصيده إلى 10 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف ريال مدريد المتصدر وأمام قادش وغرناطة.

وباءت جميع محاولات برشلونة بالفشل، رغم النشاط الذي بثه اللاعب الناشئ أنسو فاتي لدى نزوله في منتصف الشوط الثاني.

وتمثل الهزيمة ضربة قوية لمعنويات برشلونة قبل بدء مسيرته في دور المجموعات من دوري الأبطال الأوروبي أمام فيرنكفاروش المجري يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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