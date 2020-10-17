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نابولي يقفز للمركز الثالث بفوز كبير على أتلانتا صاحب الانطلاقة الرائعة

غاتوز مدرب نابولي (يمين) يحتضن أوسيمين صاحب الهدف الرابع (رويترز)
غاتوز مدرب نابولي (يمين) يحتضن أوسيمين صاحب الهدف الرابع (رويترز)
17/10/2020

قفز فريق نابولي إلى المركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما عرقل انطلاقة أتلانتا الرائعة في الموسم الجديد، وتغلب عليه 4-1 اليوم السبت في الجولة الرابعة من المسابقة.

ورفع نابولي رصيده إلى 8 نقاط، في حين تجمد رصيد أتلانتا عند 9 نقاط، حيث تلقى اليوم الهزيمة بعد 3 انتصارات متتالية، وتراجع إلى المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف ميلان، الذي يلتقي اليوم جاره إنتر ميلان.

وجاءت الأهداف الأربعة لنابولي في الشوط الأول، وسجلها هيرفينج لوزانو (الهدفين الأول والثاني) وماتيو بوليتانو وفيكتور أوسيمين في الدقائق 23 و27 و30 و43، على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، رد أتلانتا بهدفه الوحيد الذي سجله سام لامرز في الدقيقة 69.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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