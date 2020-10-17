مبابي يقود سان جيرمان لصدارة الدوري الفرنسي بفوز كبير على نيم

سهل فريق ديجون متذيل ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، المهمة على باريس سان جيرمان أن يقفز لصدارة المسابقة بعد فوزه الكبير على مضيفه نيم أولمبيك 4-صفر في الجولة السابعة، حيث تعادل ديجون مع رين الذي كان متصدرا 1-1.

وقاد المتألق كيليان مبابي باريس سان جيرمان للفوز بتسجيله هدفين في الدقيقتين 32 و83، كما سجل أليساندرو فلورينزي في الدقيقة 77 وبابلو سارابيا في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد لويك لاندري لاعب نيم أولمبيك في الدقيقة 12، وهو ما حقق زيادة عددية لسان جيرمان أحسن نجومه -وخاصة مبابي- استغلالها.

ورفع سان جيرمان رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة وقفز لصدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام رين، وتوقف رصيد نيم أولمبيك عند 8 نقاط في المركز الـ13.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق رين في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه ديجون.

وتقدم رين بهدف سجله مارتن تيريير في الدقيقة 24، وعادل ديجون النتيجة عن طريق ماما بالدي في الدقيقة 54.

ورفع رين رصيده بهذا التعادل إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف سان جيرمان، كما رفع ديجون رصيده إلى نقطتين في المركز الـ20 الأخير.