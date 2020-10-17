البث الحي
كرة قدم

مبابي يقود سان جيرمان لصدارة الدوري الفرنسي بفوز كبير على نيم

مبابي يراوغ حارس نيم قبل تسجيله الهدف الأول لسان جيرمان (رويترز)
مبابي يراوغ حارس نيم قبل تسجيله الهدف الأول لسان جيرمان (رويترز)
16/10/2020

سهل فريق ديجون متذيل ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، المهمة على باريس سان جيرمان أن يقفز لصدارة المسابقة بعد فوزه الكبير على مضيفه نيم أولمبيك 4-صفر في الجولة السابعة، حيث تعادل ديجون مع رين الذي كان متصدرا 1-1.

وقاد المتألق كيليان مبابي باريس سان جيرمان للفوز بتسجيله هدفين في الدقيقتين 32 و83، كما سجل أليساندرو فلورينزي في الدقيقة 77 وبابلو سارابيا في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد لويك لاندري لاعب نيم أولمبيك في الدقيقة 12، وهو ما حقق زيادة عددية لسان جيرمان أحسن نجومه -وخاصة مبابي- استغلالها.

ورفع سان جيرمان رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة وقفز لصدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام رين، وتوقف رصيد نيم أولمبيك عند 8 نقاط في المركز الـ13.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق رين في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه ديجون.

وتقدم رين بهدف سجله مارتن تيريير في الدقيقة 24، وعادل ديجون النتيجة عن طريق ماما بالدي في الدقيقة 54.

ورفع رين رصيده بهذا التعادل إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف سان جيرمان، كما رفع ديجون رصيده إلى نقطتين في المركز الـ20 الأخير.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

رونالدو ضمن نحو نصف مليار دولار مقابل مبابي.. يوفنتوس يخطط لصفقة تاريخية مع سان جيرمان

ذكر تقرير إيطالي أن نادي يوفنتوس يستعد لتقديم عرض قياسي عالمي يقترب من نصف مليار دولار لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وأنه مستعد للتضحية بهدافه رونالدو من أجل الفوز بنجم المستقبل.

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)