تقدم مرتين.. ليفربول يتعادل مع إيفرتون بعد معركة مثيرة وصلاح يسجل هدفه الـ 100

انتهت قمة ميرسيسايد بين المتصدر إيفرتون وجاره اللدود ليفربول "الجريح" بتعادل مثير 2-2 في مستهل الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأخفق إيفرتون في استغلال الدفعة المعنوية بتحقيقه 4 انتصارات متتالية ليواصل الفشل في تحقيق أي انتصار بالبريميرليغ على ليفربول خلال 10 سنوات متتالية، رغم إقامة القمة المحلية بملعبه جوديسون بارك ورغم اهتزاز غريمه بعد هزيمته التاريخية 2-7 أمام أستون فيلا بالجولة الرابعة.

استهل ساديو ماني أهداف المباراة مبكرا بتسجيله الهدف الأول للريدز في الدقيقة الثالثة، وتعادل مايكل كين لإيفرتون في الدقيقة 19.

واستعاد محمد صلاح تقدم ليفربول بهدفه في الدقيقة 72، وهو الهدف المئة له مع ليفربول، لكن الريدز لم يهنأ طويلا بالتقدم حيث تعادل دومينيك كالفرت لوين لإيفرتون لينفرد بصدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 7 أهداف.

وأنقذ حكم الفيديو المساعد (فار) إيفرتون بإلغائه هدف الفوز لليفربول الذي سجله جوردان هندرسون في الوقت المحتسب بدل الضائع، بحجة تسلل ماني في لقطة مثيرة للجدل لم تقنع الجماهير.

ورغم التعادل ما زال إيفرتون في الصدارة برصيد 13 نقطة، في حين رفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثاني مؤقتا.