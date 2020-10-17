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مانشستر سيتي يستعيد نغمة الانتصارات بفوز ثمين على أرسنال

لاعبو مان سيتي يحتفلون مع ستيرلينغ (وسط) بهدفه في مرمى أرسنال (غيتي)
لاعبو مان سيتي يحتفلون مع ستيرلينغ (وسط) بهدفه في مرمى أرسنال (غيتي)
17/10/2020

استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات مجددا بفوزه الثمين على ضيفه أرسنال 1-صفر، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجّل رحيم ستيرلينغ هدف الفوز لسيتي في الدقيقة 23، من متابعة لكرة ارتدت من حارس مرمى أرسنال.

وبهذا الفوز استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات بعد هزيمة وتعادل في الجولتين السابقتين من البريميرليغ، رافعا بذلك رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر.

في المقابل، تكبّد أرسنال خسارته الثانية في الجولات الثلاث الأخيرة، وتجمّد رصيد الفريق عند 9 نقاط في المركز الخامس.

المصدر : وكالة الأناضول

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