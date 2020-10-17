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بايرن ميونخ يفوز بسهولة على بيليفيلد وليفاندوفسكي ينفرد بصدارة الهدافين

ليفاندوفسكي (يسار) يحتفل مع زميليه بتسجيله الهدف الثاني لبايرن (غيتي)
ليفاندوفسكي (يسار) يحتفل مع زميليه بتسجيله الهدف الثاني لبايرن (غيتي)
17/10/2020

لم يجد بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا المدجج بالنجوم صعوبة في الفوز على فريق أرمينيا بيليفيلد المغمور 4-1 في الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم الذي يحمل بايرن لقبه.

سجل رباعية بايرن توماس مولر في الدقيقة الثامنة، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 26 و45، وأخيرا توماس مولر في الدقيقة 51، بينما سجل هدف أرمينيا بيليفيلد الوحيد ريتسو دوان في الدقيقة 59.

وبهذه الثنائية انفرد ليفاندوفسكي بصدارة قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف.

وبهذا الفوز قفز بايرن من المركز السابع إلى الثاني خلف لايبزيغ المتصدر برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، في حين توقف رصيد أرمينيا بيليفيلد عند 4 نقاط.

المصدر : الجزيرة

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