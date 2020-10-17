بايرن ميونخ يفوز بسهولة على بيليفيلد وليفاندوفسكي ينفرد بصدارة الهدافين

لم يجد بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا المدجج بالنجوم صعوبة في الفوز على فريق أرمينيا بيليفيلد المغمور 4-1 في الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم الذي يحمل بايرن لقبه.

سجل رباعية بايرن توماس مولر في الدقيقة الثامنة، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 26 و45، وأخيرا توماس مولر في الدقيقة 51، بينما سجل هدف أرمينيا بيليفيلد الوحيد ريتسو دوان في الدقيقة 59.

وبهذه الثنائية انفرد ليفاندوفسكي بصدارة قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف.

وبهذا الفوز قفز بايرن من المركز السابع إلى الثاني خلف لايبزيغ المتصدر برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، في حين توقف رصيد أرمينيا بيليفيلد عند 4 نقاط.