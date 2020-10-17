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سواريز يسجل مجددا.. أتلتيكو يستعيد نغمة الانتصارات وغرناطة يقفز إلى وصافة الليغا مؤقتا

سواريز (رقم 9) يحتفل بتسجيله الهدف الأول لأتلتيكو (غيتي)
سواريز (رقم 9) يحتفل بتسجيله الهدف الأول لأتلتيكو (غيتي)
17/10/2020

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تعادلين متتاليين، وحقق فوزا ثمينا 2-صفر على مضيفه سلتا فيغو اليوم السبت في الجولة السادسة التي شهدت فوز غرناطة على إشبيلية 1-صفر.

وأكد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز مجددا أنه صفقة جيدة لأتلتيكو، حيث سجل الهدف الأول للفريق في الدقيقة السادسة، وأضاف البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا، يكون سواريز قد سجل هدفه الثالث مع أتلتيكو هذا الموسم بعد هدفيه في شباك غرناطة بأول مشاركة له مع الفريق منذ انتقاله من برشلونة، عندما قاد الفريق للفوز 6-1 على غرناطة.

ورفع سواريز رصيده إلى 150 هدفا في الدوري الإسباني، سجلها في أقل من 200 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد سلتا فيغو عند 5 نقاط في المركز الـ13 حيث مني اليوم بالهزيمة الثالثة له على التوالي في 6 مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن، بينما خاض أتلتيكو اليوم مباراته الرابعة فقط بالموسم الحالي للدوري الإسباني.

وانتزع غرناطة فوزا صعبا على إشبيلية بهدف نظيف سجله يانغل هيريرا في الدقيقة الـ82.

ورفع غرناطة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند 7 نقاط في المركز الثامن.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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