البث الحي
كرة قدم

ريال مدريد يخسر أمام قادش ويقترب من فقدان صدارة الليغا

جونيور يسدد على المرمى في إحدى محاولات ريال مدريد الفاشلة لتعديل النتيجة (رويترز)
جونيور يسدد على المرمى في إحدى محاولات ريال مدريد الفاشلة لتعديل النتيجة (رويترز)
17/10/2020

اقترب ريال مدريد من فقدان صدراة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد خسارته اليوم السبت على ملعبه أمام فريق قادش 1-صفر، في نتيجة طبيعية بعد الأداء الباهت للملكي في المباريات السابقة.

وعلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي شهد تتويج الريال باللقب في الموسم الماضي، سجل أنطوني لوزانو هدف الفوز لقادش في الدقيقة 16 وفشل حامل اللقب في تعديل النتيجة حتى نهاية المباراة.

ورغم الهزيمة، ظل الريال في الصدارة برصيد 10 نقاط كما هو، يليه قادش الذي رفع الفوز رصيده إلى 10 نقاط أيضا لينافس على مراكز الصدارة.

وأظهرت المباراة مدى العجز الهجومي والعقم التهديفي اللذين يعاني منهما ريال مدريد الذي فشل في إنهاء العديد من الهجمات أمام مرمى قادش المستبسل في الدفاع، للخروج بفوز ثمين على بطل الليغا.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

بالفيديو- من هو كانيزاريس أحدث اكتشافات زيدان بريال مدريد؟ ولماذا يحظى بالتعاطف في إسبانيا؟

حظي ضمّ مدرب ريال مدريد لحارس مرمى الفريق الرديف لوكاس كانيزاريس باهتمام كبير، ليس بسبب الضم نفسه بل لأن له قصة توضح إخلاصه، وأن والده حارسٌ سابق لريال مدريد، وله قصة إنسانية تعاطفت معها إسبانيا كلها.

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)