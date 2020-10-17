ريال مدريد يخسر أمام قادش ويقترب من فقدان صدارة الليغا

اقترب ريال مدريد من فقدان صدراة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد خسارته اليوم السبت على ملعبه أمام فريق قادش 1-صفر، في نتيجة طبيعية بعد الأداء الباهت للملكي في المباريات السابقة.

وعلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي شهد تتويج الريال باللقب في الموسم الماضي، سجل أنطوني لوزانو هدف الفوز لقادش في الدقيقة 16 وفشل حامل اللقب في تعديل النتيجة حتى نهاية المباراة.

ورغم الهزيمة، ظل الريال في الصدارة برصيد 10 نقاط كما هو، يليه قادش الذي رفع الفوز رصيده إلى 10 نقاط أيضا لينافس على مراكز الصدارة.

وأظهرت المباراة مدى العجز الهجومي والعقم التهديفي اللذين يعاني منهما ريال مدريد الذي فشل في إنهاء العديد من الهجمات أمام مرمى قادش المستبسل في الدفاع، للخروج بفوز ثمين على بطل الليغا.